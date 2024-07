El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, criticó a los medios de comunicación porque, según manifestó, se dedican a entrevistar a exministros que cuestionan su gestión y no a otros que él aseguró que sí tienen una “historia en el Ministerio del Interior”.

En declaraciones ante la prensa este martes, Santiváñez cuestionó a quienes defienden a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) ante las críticas que hizo contra esta división por supuestos malos manejos de su presupuesto y la compra de un equipo que supuestamente está ‘perdido’. “Dejemos de defender lo ilegal”, comentó.

En un inicio evitó dar nombres específico, pero ante la insistencia, el ministro precisó a quiénes se refería. “Me refiero al sector de exministros que paran saliendo en todos los canales y lo digo claramente. Si ven, ¿a qué exministros entrevistan? ¿Acaso no entrevistan a los exministros que duraron diez días en el sector? ¿No paran entrevistando a los exministros Rubén Vargas, Mariano González? A ver, por qué no entrevistan al exministro Rospigliosi, por qué no entrevistan al exministro Gentille, por qué no entrevistan a la ex ministra Mazzetti”, dijo para luego continuar con ejemplos como Gastón Rodríguez y Octavio Salazar como parte de este grupo que él dijo que “sí tienen historia en el Ministerio del Interior”.

“Pero no, entrevistan a los fugaces, a los que tienen problemas porque están involucrados en todo este tema. A ellos sí los entrevistan pero no les dan pie a los que realmente tienen historia en el Ministerio del Interior”, continuó.

Previamente, Juan José Santiváñez evitó responder a los medios de comunicación cuando se le pidió su opinión sobre la ley aprobada por el Congreso que afecta los casos contra el crimen organizado por limitar los delitos que pueden ser investigados bajo esta figura y que ha sido criticada institucionalmente desde el Ministerio Público.

“Desde nuestro sector nosotros en este momento no podemos dar una posición porque entendemos que la posición principal la va a dar el Ejecutivo. La propuesta normativa está en el Ejecutivo para su observación y en todo caso será el Ejecutivo quien brindará en los próximos días las observaciones pertinentes a la norma”, respondió.

A pesar de que se le volvió a preguntar sobre su opinión personal, el ministro dijo que a nivel institucional no podía pronunciarse hasta que el Gobierno lo haga formalmente. “Nosotros como parte del Ejecutivo nos tendremos que sustentar a lo que el Ejecutivo disponga, ya sea observación o ratificación”, replicó.

Santiváñez tampoco opinó a favor o en contra de la ley aprobada que restringe los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero sí respaldó la carta enviada por Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Estamos supeditados pero tienen que reconocer algo, en principio estamos supeditados cuando no existe una normativa nacional que pueda regular determinados aspectos, sobre todo en temas de derechos humanos”, manifestó.