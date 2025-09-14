Un audio atribuido al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, involucra al magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse y al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, en un caso por el cual se le dictó impedimento de salida del país, revelaron “Cuarto Poder” y “‘Panorama” este domingo.

La voz atribuida a Santiváñez afirma que Gutiérrez se mostró a favor de reevaluar una sentencia de 27 años y 7 meses de prisión impuesta al expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘Diablo’, sindicado de integrar una organización criminal.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Tenemos a dos magistrados que nos están apoyando, magistrados ah; por ejemplo, el doctor Ticse, que dice que no puede ser tantos años y en todo caso debería reevaluarse el tema de la sentencia. Entonces, nos estamos jugando todo, señito, nos estamos jugando todo”, dice la voz.

En las grabaciones se escucharía a Santiváñez hablando de tener influencias en tres entidades públicas: el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio de Justicia y el TC, cuando ocupaba altos cargos en el Ministerio del Interior.

LEE MÁS: Congresista Ruth Luque promueve moción de censura contra Juan José Santiváñez y dice que le faltan 9 firmas

Juan José Santiváñez, como abogado de Salirrosas, interpuso en febrero de 2024 un recurso de agravio constitucional en la Segunda Sala del TC, integrada por Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich.

Según el audio, buscaba sacar de la cárcel a su cliente, un integrante de la organización criminal “Los Injertos de K y K”, brazo de los sanguinarios “Los Pulpos”, recluido desde diciembre de 2023 en el penal El Milagro de Trujillo.

Según el testigo protegido 01-2025, Santiváñez le dijo que no se preocuparan porque tenía sus contactos en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, pero le pidió S/3 mil para hablar con dicho contacto y luego de ello, le solicitó U$S20 mil más para “asegurar el tema, dándole el plazo de una semana para que se abone dicho monto”.

Los audios atribuidos al titular del Minjusdh evidenciarían que las coordinaciones ilícitas ocurrieron cuando ya era viceministro del Interior y estaba a puertas de juramentar como ministro de esa misma cartera.

Niega versión

En su cuenta en Facebook, Gutiérrez Ticse se pronunció sobre el tema el pasado 12 de setiembre, antes de saberse que era mencionado en los audios. Negó cualquier conexión entre el caso y las decisiones adoptadas por el TC.

“Llama la atención la forma en que varios medios de comunicación difunden un audio que supuestamente es reservado en poder de la fiscalía, para intentar cuestionar sutilmente al Tribunal Constitucional, sobre todo, luego de las últimas audiencias que hemos tenido”, expresó.

“Los resultados son contundentes. Si dijo o no dijo el señor Santiváñez, como muchos abogados pueden decir, ello no implica conexión con las decisiones del Tribunal Constitucional, sobre todo cuando está absolutamente demostrado que no se tutelaron sus pretensiones”, agregó.

Visitas en el Mininter

La negativa del TC habría causado sospecha a los familiares de Salirrosas, quienes incluso le habrían reclamado a su abogado por la falta de resultados positivos, de acuerdo con “Cuarto Poder”.

No obstante, con su llegada al Ministerio del Interior, el 16 de mayo de 2024, habrían recuperado las esperanzas de lograr el frustrado objetivo.

Hay registros de una visita de una hora y 18 minutos por Elizabeth Alvarado, esposa de alias ‘El Diablo’, al despacho de Santiváñez, el 20 de mayo de 2024, poco después de haber jurado en el cargo.

Según el portal de transparencia, no acudió sola. Erika Marcelo Salirrosas, hermana de alias ‘El Diablo’, también estuvo presente. Junto a ellas, el abogado Juan Alfonso Mendoza Moreno, quien sería primo de un allegado de Marcelo Salirrosas y habría sido el intermediario.

En las conversaciones también se habla de solicitudes y devoluciones de dinero.

“Sí, señito, sí me acuerdo que eso fue creo que en soles. Pero ahí si se acuerda fue para adelantar el tema. Yo no me quedé con ese honorario, sino que lo entregué. No fue mío. Fue justamente para avanzar este tema, pero déjeme ver cómo podemos hacer, pues, yo lo que menos quiero es quedar mal con usted”, se escucha decir presuntamente a Santiváñez.

La esposa de Salirrosas regresó al Ministerio del Interior el 9 de setiembre de 2024, según consta en el portal de transparencia.

Según uno de los testigos protegidos, uno de sus familiares ingresó junto a ella a la oficina de Santiváñez con dos teléfonos celulares, de los cuales solo uno fue requisado por la seguridad del ministro.

Implica a Eduardo Arana

El otro equipo móvil habría sido utilizado para grabar una conversación de casi una hora en la que Juan José Santiváñez incluso habría llamado delante de su visita al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

“Señora, cómo está, sí, mire, ya conversé nuevamente con el ministro. Me dice que lo van a ver el día lunes. ¿Por qué? Me dijeron que no lo habían podido cambiar inicialmente por el delito que era organización criminal y por eso estaba en el pabellón 15. Pero que van a hacer una excepción y lo van a mandar al pabellón 13”, refiere.

“Panorama” dio a conocer el audio de la llamada en la que Santiváñez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida a Santiváñez.

LEE MÁS: Denuncian que Juan José Santiváñez sostuvo presuntas reuniones clandestinas mientras trabajó en Palacio

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán cuando presuntamente Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.

🚨SANTIVÁÑEZ Y EL AUDIO PROHIBIDO



¡La prueba! Santiváñez fue grabado en su propio despacho ministerial, convertido en bufete de abogados, gestionando a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”.



🔊 Era septiembre 2024. Desde las oficinas del @MininterPeru, el… https://t.co/KQXBmWjtDa — Karla Ramírez Camarena (@NinaSunqu) September 15, 2025

Además, quien sería Santiváñez le aseguraba a su interlocutor que todas las coordinaciones ya habían sido realizadas con el entonces presidente del INPE, Javier Illaque.

“Cómo está, señito, ya le escribí al señor llaque, ya, al presidente del INPE, nuevamente le he pedido. a ver esperemos, a ver, por favor”, afirma. Consultado por el dominical, este negó las afirmaciones.

“Le garantizo que no me llamó, no me escribió, eso jamás lo van a encontrar porque nunca ocurrió. Eso se lo aseguro. Jamás (me pidió un favor para un cliente suyo), si él lo habló, tendrá que explicar por qué le dijo eso a su cliente”, remarcó.

El caso

Según la fiscalía, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos habría cobrado montos de dinero para ejercer influencias a favor de un cliente, a través de conversaciones que habría sostenido con una persona vinculada al interno Miguel Marcelo Salirrosas.

El abogado encargado de los alegatos ante los tribunos no fue Santiváñez, sino Ronny Santillán, un colega suyo. Sin embargo, la sentencia que buscaba anular la condena fue declarada infundada.

Por este caso, el Poder Judicial le dictó 18 meses de impedimento de salida del país, la cual se mantiene vigente y que recientemente fue suspendida del 6 al 11 de setiembre para que viaje a Suiza.

En la audiencia en la cual pidieron impedimento de salida del país, la fiscalía reveló que tenía “más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 imágenes y archivos PDF” que involucraban a Santiváñez desde que ejerció como abogado de este reo, hasta que ocupó el cargo de ministro del Interior.