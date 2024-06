El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que, tras la reunión con el contralor Nelson Shack, se ha determinado que se realizarán acciones de control en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y en “otros órganos de inteligencia”.

“En la reunión que hemos tenido hoy con el contralor lo que se ha acordado, y no te puedo dar mayores detalles porque incluso me ha pedido que no haga mayor referencia en medios de comunicación, no solamente se va a practicar el tema con la Diviac sino también con otros órganos de inteligencia”, expresó el integrante del Gabinete Ministerial en el programa “Octavo Mandamiento” de Canal N.

Además, Santiváñez remarcó que no existe “obsesión” con la Diviac y descartó la intención de desactivar dicha unidad policial. Incluso, afirmó que la presidenta Dina Boluarte no le tocado “el tema de la Diviac”.

“No es ninguna obsesión, yo creo que en realidad se está imputando equivocadamente de que existiría una intención de desactivar o desaparecer la Diviac”, manifestó.

“(Están) lanzando un discurso con la intención de azuzar o asustar a la población con la única intención de hacer creer que entrar a revisar las arcas o los fondos de la Diviac, en una acción de control, es pretender desactivar la Diviac”, agregó.

Horas antes, el contralor Nelson Shack había asegurdo que ejecutan las auditorías e investigaciones correspondientes a la Diviac, y también en general a todo el Ministerio del Interior.