Presunta conversación investigada

Entre Juan José Santiváñez y Junior Izzquierdo

Juan José Santiváñez: “Por si acaso te aviso que van a allanar tu casa”. Y yo: ¿qué? Me dice “van a allanar tu casa”.

Junior Izquierdo: ¿Él te ha dicho que van a allanar tu casa?.





Juan José Santiváñez: Sí. Y agarra y me dice “te entiendo. Yo entiendo que estés molesto por lo de ayer, ¿no? Pero no puede decirme que me va a tumbar. Yo soy el Comandante General. Y voy a darle un tema para que vea usted que yo soy leal". Y me dice “le van a allanar su casa” ¿Qué? ¿En base a qué?, le digo. “No, usted sabe que ahí fabrican todo”.