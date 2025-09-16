La agrupación Capitalismo Consciente Perú calificó como “inviable” que Juan José Santiváñez siga ocupando el cargo de ministro tras la difusión de nuevos audios que lo involucran en supuestas gestiones a favor de su excliente Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como ‘El Diablo’.

En su comunicado, advierten que estas presuntas gestiones realizadas por Santiváñez incluso luego de haber asumido cargos de ministro en el Gabinete del gobierno de Dina Boluarte se suman a cuestionamientos que ya pesaban sobre él.

Todo esto, además de su anterior censura desde el Congreso como ministro del Interior, “hacen inviable su continuidad en el cargo”, según expresaron.

La permanencia de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia no solo es insostenible, sino que agrava la crisis de gobernabilidad y erosiona la confianza ciudadana y empresarial.



“Las explicaciones del aún ministro, en lugar de calmar a la ciudadanía, son un insulto a la inteligencia de todos los peruanos ya que una coima sigue siendo coima, aunque se entregue con factura”, destacó el movimiento.

Según Capitalismo Consciente, cada día que pasa con Santiváñez como ministro de Justicia “debilita la gobernabilidad, erosiona la confianza ciudadana y empresarial, y transmite el mensaje de que la impunidad se ha normalizado en las más altas instancias del poder”.

“Por eso, desde Capitalismo Consciente Perú exigimos su inmediata remoción”, señalaron en su comunicado.