El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, criticó la nueva denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al asegurar que carece de pruebas y que podría sentar un precedente que permita acusar a funcionarios públicos por sospechas.

“Tengo que lamentar la pobreza jurídica y en este caso la poca fundamentación de la referida denuncia porque, en los considerandos, se puede advertir que la propia fiscal de la Nación sostiene que, si bien no ha encontrado evidencia del caso ni pruebas que vinculen a este servidor, a ella la hacen suponer la comisión de un delito”, comentó ante la prensa este martes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Poco antes, se conoció una nueva acusación planteada por Espinoza ante el Congreso contra Santiváñez por su actuación como ministro del Interior por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La acusación indica que un policía en retiro, Luis Pineda Rodríguez, habría dio contratado en el Ministerio del Interior luego de haber sostenido reuniones tanto con Santiváñez como con su entonces directora de Comunicación y actual jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), Adriana Rodríguez Jadrosich a mediados del 2024.

Según el ahora ministro de Justicia, Delia Espinoza muestra una “carencia de conocimiento jurídico y carencia de fortaleza intelectual” para acusarlo pese a no tener evidencias.

“Es absolutamente grave porque afecta el Estado de derecho, al sistema democrático este tipo de interpretaciones son las que día a día van motivando aún más que la población vea que estamos frente a un Ministerio Público liderado por una persona que quizá no tenga esa capacidad intelectual necesaria para asumir los grandes retos de lucha contra el crimen”, advirtió.