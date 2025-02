El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, defendió el pago que recibirá su vocero, el coronel PNP en retiro Carlos López Aedo, al precisar que recibirá un pago de S/ 10 mil al mes, tal y como informó El Comercio.

“Va a recibir una remuneración aproximada de 10 mil soles. Menos impuestos, aproximadamente 8 mil soles. Eses es el monto que va a recibir y, lógicamente, no solo como está en el contrato que he dispuesto que la directora de Comunicaciones comparta con todos los medios de comunicación, no solo está referido a las sesiones de vocería, sino a la asesoría en lo que es la información que se tiene que proporcionar a los medios de comunicación”, respondió este jueves ante la prensa.

El coronel PNP en retiro Carlos López Aedo, designado como vocero del ministro del Interior, ganará S/ 30 mil según la orden de servicio generada por este sector a la cual tuvo acceso El Comercio.

Santiváñez aseguró que el vocero brindará asesoría comunicacional además de responder ante medios de comunicación.

“Es un tema que lógicamente es un trabajo remunerado y los fondos están previstos desde el Ministerio del Interior para la contratación de asesores o profesionales de este nivel”, explicó el ministro.

Juan José Santiváñez descarta renunciar

En otro momento, al ser consultado sobre la posibilidad que renuncie al cargo ante la posible moción de censura que impulsan bancadas de oposición en su contra, el ministro negó que esté evaluando dejar el cargo.

“Yo no tengo dentro de las perspectivas el renunciar por una sencilla razón, porque yo no me estoy dando por vencido en el trabajo que estamos haciendo con la Policía Nacional”, manifestó.

“Entiendo el tema de la censura, la respeto, entiendo que es una potestad que tiene el Poder Legislativo en este caso y algunos señores congresistas y simplemente lo que me queda como ministro es respetarla y someterme a cualquier tipo d pregunta o de cuestión de información que se requiera respecto al trabajo que se está desarrollando”, agregó.