El ministro del Interior, Juan José Santiváñez , se interesó en conocer la situación legal del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte , el pasado 30 de marzo, de acuerdo con un audio que se le atribuye, revelado por “Punto Final” este domingo.

Nicanor Boluarte es actualmente investigado por la Fiscalía por el caso los ‘Los Waykis en la sombra’.

En el reportaje se señala que Santiváñez envió, el sábado 30 de marzo, un mensaje de voz a Junior Izquierdo Yarlequé, agente de la Diviac, para preguntarle por información sobre una persona a la que denomina “el hermano”. En la nota periodística se asegura que se trata de Nicanor Boluarte.

En el momento que ocurre el diálogo entre ambos, Santiváñez ya no era jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, pues había dejado dicho cargo el 25 de marzo, y el contexto era que había ocurrido el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, el 29 de marzo.

“Lo que pasa es que necesito definir justamente, como se dice, mis puntos finales. Lo que quiero saber, más que todo, es que si hay algún tema ahorita contra el hermano , es importante para mí, principalmente por la info”, se señala en el audio atribuido al actual ministerio del Interior.

José Carlos Mejía, abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, es el que mostró dicho audio y afirmó que Santiváñez pretendía obtener información sobre el hermano de la mandataria para usarla con el objetivo de ser ministro del Interior.

“¿Para qué quería esta información del hermano de la presidenta Boluarte? Evidentemente, para poder obtener la finalidad que él perseguía en ese entonces: ser ministro del Interior”, manifestó.

De acuerdo con el reportaje, Santiváñez y el agente Diviac mantuvieron conversaciones desde el 28 de marzo. En aquella fecha le pregunta al oficial PNP si se iba ejecutar un operativo de allanamiento a la casa de Dina Boluarte.

“Amigo. ¿Firme o bamba?”, habría escrito Santiváñez, pero luego llamó al agente ‘Culebra’ sin resultados. La respuesta recién llegó en la madrugada.

“El caso Rolex no lo tenemos nosotros. Eso lo ve la Fiscalía de la Nación. Y, por lo que tengo conocimiento, no han pedido apoyo a la Diviac. Salvo que lo hagan con apoyo de otra unidad”, respondió Junior Izquierdo.

Santiváñez insiste en preguntar sobre se iba a realizar el allanamiento a la casa de la mandataria Dina Boluarte y luego se produce un intercambio de conjeturas sobre qué le convendría a la Fiscalía de la Nación ante la difusión que hizo el conductor de televisión Phillip Butters sobre el tema.

“¿Pero es firme? ¿Has escuchado algo? ¿Es firme? Ese Butters es un bocón. Payaso. Pero sería lógico (el allanamiento) con lo que ha pasado. No es descabellado”, indica Santivañez, a lo que el oficial PNP le responde y le lanza una interrogante: “Sería lógico, pero tienes que ver el contexto. ¿Si lo harían, a la Fiscalía le convendría que ese bocón suelte así nomás la noticia?”

A lo que Santivañez señala: “No, porque se cae la sorpresa, pero si ya lo dijo. Igual yo lo haría. O sea, igual lo ejecutaría”.

La comunicación continuó el 29 de marzo y Santiváñez llamó durante un minuto al agente ‘Culebra’ en el mismo momento en que ocurría el descerraje y registro del domicilio de Dina Boluarte por parte de la Diviac. Luego, le escribe para pedirle la resolución del allanamiento.

El oficial PNP asegura que “está tranca” conseguir dicho documento, pero que va a “consultar”. Además, le precisa que el equipo de la Diviac al que él pertenece no participa en el operativo y que todo se ha ejecutado “caleta”. Luego, le envía la resolución de allanamiento a Santiváñez, pero este le informa que ya lo había conseguido.

Por su parte, José Carlos Mejía, abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, descartó que su patrocinado haya compartido información sobre el caso de Nicanor Boluarte a Santiváñez.

“No. Definitivamente que no. En primer lugar, porque no podría haber procedido así mi patrocinado, porque eso hubiera sido un entorpecimiento en las indagaciones preliminares. En segundo lugar, porque el equipo especial tiene varios equipos o sub-equipos de investigación y no todos conocen las investigaciones de todos los casos”, indicó Mejía.

“Lamentablemente, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, en la comunicación que tuvo con mi patrocinado durante este año él creo que pensó que mi patrocinado podía tener acceso a todas las carpetas, a todas las investigaciones en curso, y eso es algo que no sucede”, agregó.

Respuesta del Mininter

El programa “Punto Final” indicó que el Ministerio del Interior, al ser consultado por el tema, respondió que “el ministro Juan José Santiváñez no ocupaba ningún cargo ni en el sector público ni en el Ministerio del Interior el 30 de marzo” del presente año. Además, aseguró que “jamás ha pedido información sobre el ciudadano Nicanor Boluarte”.

“Por lo tanto, el ministro del Interior no reconoce ningún audio ni ninguna información al respecto, dejando claro que ante cualquier imputación al respecto que pretenda alguna insinuación, tomará las acciones legales correspondientes”, agregó el Mininter.

Respuesta de Santiváñez

En diálogo con RPP TV, tras la difusión del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior aseguró que no conoce a Nicanor Boluarte y que no ha solicitado información sobre algún proceso del hermano de la mandataria, pero no descartó que se trate de su voz la que aparece en el audio.

Además, indicó que ha entablado una demanda de amparo contra el capitán PNP Junior Izquierdo ante el Noveno Juzgado Constitucional.

“Yo no conozco al hermano de la presidenta, al señor Nicolás Boluarte, no tengo ningún interés en ninguno de sus procesos. Para cuando han referido supuestamente la existencia de ese audio, yo no desempeñaba ningún cargo público”, expresó.

“Yo no escuchado, hasta el momento, el audio, a mí no me han transmitido el audio, solamente el reportero me comentó que existiría un audio, pero yo, desde ya, descartó cualquier tipo de coincidencia que tenga que ver o que se vincule con algún caso o proceso del señor Boluarte. Puede ser un mensaje en la que pueda ser mi voz, pero bajo ningún contexto yo no tengo algún interés ni mucho menos he estado interesado o solicitado información que tenga que ver con el señor Boluarte o con alguno de sus procesos, eso lo descarto totalmente”, agregó.