El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó una denuncia por presunta organización criminal contra el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, a quien sindica de ser parte de una banda que busca desestabilizar al Gobierno presentando audios y pruebas supuestamente falsas.

Según la disposición fiscal del 29 de agosto a la cual tuvo acceso El Comercio, la acusación cayó en manos de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

LEE TAMBIÉN: Fiscalía de la Nación dispone pedir a Palacio información sobre vehículos destinados a Dina Boluarte

Esta decisión fiscal fue en contra de iniciar diligencias, como pretende Santiváñez, y estableció el archivo del proceso. Fuentes de El Comercio precisaron que la defensa legal del ministro ha presentado la apelación correspondiente, por lo que este caso será elevado a una fiscalía superior que confirmará o rechazará la disposición a favor de Junior Izquierdo.

La denuncia de Santiváñez

La denuncia contra Junior Izquierdo es por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, por supuestamente ser parte de una banda que estaría enquistada en la Policía Nacional y el Ministerio Público que buscaría la “desestabilización del Gobierno de turno”.

Según Santiváñez, para lograr este objetivo Izquierdo habría operado “falsificando audios, documentos y brindando falso testimonio en el marco de investigaciones penales irregulares”.

El despacho fiscal rechazó en primera instancia las imputaciones del ministro del Interior porque advierte que la denuncia solo identifica a un supuesto miembro de la organización criminal, al capitán PNP ‘Culebra’, cuando se requieren al menos tres integrantes.

También cuestiona que no haya un elemento temporal preciso porque no se determina el momento en que comenzó la actividad criminal o su correspondiente planificación, tal y como exige el Código Penal. Tampoco cumple con establecer el objetivo de esta supuesta organización ya que decir que se busca “desestabilizar el Gobierno” a través de la denuncia de Junior Izquierdo contra Santiváñez implicaría que se restringa el derecho ciudadano de acceder a la justicia.

“Se concluye que la noticia criminal no se adecúa al tipo penal de organización criminal; ya que del análisis de la misma se advierte que los hechos narrados no contienen los presupuestos básicos requeridos para determinar e investigar la existencia la existencia de una organización criminal”, se lee en la disposición fiscal.

El Ministerio Público tampoco identificó que haya un delito grave imputado, como requiere la Ley contra el Crimen Organizado, por lo que “no corresponde investigar los mismos” al no ser materia de su competencia.

LEE TAMBIÉN: Ministro Juan José Santiváñez y capitán Junior Izquierdo se presentaron ante el Congreso por supuestos audios

A todo esto, agregan que el ministro del Interior pretendería que la fiscalía se avoque a un caso que actualmente está siendo investigado en otro despacho por la denuncia penal planteada por Junior Izquierdo y que ha motivado las indagaciones contra Santiváñez.

Esto lo califica como un “evidente despropósito” porque no pueden avocarse a una investigación de otra fiscalía especializada, y porque será dentro de esa carpeta donde se determine la veracidad o falsedad de los medios probatorios presentados por Izquierdo Yarlequé.

Como conclusión, este despacho fiscal declaró que no procede iniciar diligencias preliminares por presunta organización criminal; y dispone el archivo una vez que se declare consentida su decisión.

Audios del capitán ‘Culebra’

El ministro Juan José Santiváñez se presentó este viernes 6 ante la Comisión de Fiscalización e insistió en su versión, negando que sea su voz la que se oye en las grabaciones difundidas por medios de comunicación y que fueron captadas por el capitán ‘Culebra’ en un encuentro que tuvieron en mayo de este año.

Previamente, ante esa misma comisión, Izquierdo aseguró que las grabaciones eran reales, que ha presentado el original al Ministerio Público y que en esa conversación, Santiváñez le habló del ‘cofre’, en referencia al vehículo presidencial, en el que “se estaba movilizando” el prófugo exgobernador Vladimir Cerrón para evitar ser capturado por la PNP.

“De su propia iniciativa él me da esa información. Me dijo: ‘te acuerdas que se había visto el ‘cofre’ en la playa, (...) Cerrón se estaba movilizando en ese ‘cofre’, pero cuando ya lo encuentran ahí ya lo habían dejado en Pisco. Esa es la información que me da”, manifestó, entre otros hechos.