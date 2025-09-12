En audios atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, difundidos por Latina Noticias, se oye cómo habría asegurado ante un cliente que tenía el apoyo de dos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), en el caso por el cual se dictó impedimento de salida del país en su contra.

En las dos grabaciones reveladas este viernes 12 de setiembre, se le oye decir al interlocutor: “Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe”, en el caso por presuntos cobros de unos US$20 mil para interceder ante el TC.

“Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. Por eso. Pero estamos trabajando, nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando”, se oye en otra grabación.

Cabe recordar que Santiváñez es investigado en el Ministerio Público por presuntamente haber cobrado al menos 20 mil dólares a una familia que defendía como abogado a cambio de influir en el TC.

Por este caso, el Poder Judicial le dictó 18 meses de impedimento de salida del país, la cual se mantiene vigente y que recientemente fue suspendida del 6 al 11 de setiembre para que viaje a Suiza.

Según este caso, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos habría cobrado montos de dinero para ejercer influencias a favor de un cliente, los cuales solicitó a una persona vinculada al interno Miguel Marcelo Salirrosas.

En la audiencia en la cual pidieron impedimento de salida del país, la fiscalía reveló que tenía “más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 imágenes y archivos PDF” que involucraban a Santiváñez desde que ejerció como abogado de este reo, hasta que ocupó el cargo de ministro del Interior.