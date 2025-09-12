Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, tiene impedimento de salida del país por investigación sobre cobros para interceder ante el TC. (Foto: Ministerio de Justicia)
Redacción EC
Redacción EC

En audios atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, , difundidos por Latina Noticias, se oye cómo habría asegurado ante un cliente que tenía el apoyo de dos integrantes del (TC), en el caso por el cual se dictó impedimento de salida del país en su contra.

En las dos grabaciones reveladas este viernes 12 de setiembre, se le oye decir al interlocutor: “Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe”, .

“Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. Por eso. Pero estamos trabajando, nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando”, se oye en otra grabación.

Cabe recordar que Santiváñez es investigado en el Ministerio Público por presuntamente haber cobrado al menos 20 mil dólares a una familia que defendía como abogado a cambio de influir en el TC.

Por este caso, el Poder Judicial le dictó 18 meses de impedimento de salida del país,.

Según este caso, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos .

En la audiencia en la cual pidieron impedimento de salida del país, la fiscalía reveló que tenía “más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 imágenes y archivos PDF” que involucraban a Santiváñez desde que ejerció como abogado de este reo, hasta que ocupó el cargo de ministro del Interior.

