Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte: ¿Quiénes son los implicados y cuál es el rol “clave” que se le asigna a Juan José Santiváñez?

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se ha visto implicado en nuevos y presuntos actos irregulares que han llevado al Ministerio Público a realizar un allanamiento a su vivienda ubicada en San Borja.

La mañana de este miércoles, un grupo de fiscales del Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) llegó hasta la Residencial Torres de San Borja.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Según conoció El Comercio, de acuerdo a la hipótesis fiscal, Boluarte Zegarra es vinculado a uno de los cuatro hechos presuntamente ilícitos que habrían sido perpetrados por una supuesta organización criminal que lideraría el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Según la fiscalía, Santiváñez sería el “hombre clave” y, en su condición de ex ministro del Interior, habría reunido a un grupo de personas, entre ellas diversos abogados con la finalidad de que apoyen presuntos actos irregulares.

"Hombre clave" este es el rol que le asigna la fiscalía a Juan José Santiváñez, flamante ministro de Justicia.

Por ello, el Ministerio Público solicitó también el allanamiento a la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial que dirigía Santiváñez, pero este extremo del requerimiento fiscal fue rechazado por el Poder Judicial (PJ).

Cabe precisar que, debido a la condición de aforado de Santiváñez, la medida de allanamiento no fue pedida en su contra al tener prerrogativas de alto funcionario y no puede ser investigado por una fiscalía provincial.

La vinculación del hermano de Dina Boluarte

Domicilio de Nicanor Boluarte en el distrito de San Borja allanado por la fiscalía. (Foto: @photo.gec)

La fiscalía señala que durante el ejercicio del cargo en la cartera ministerial, Santiváñez habría apoyado al abogado Percy Alberto Tenorio Gamonal en la recuperación de terrenos de la Mina “El Dorado S.A.”

A cambio no solo habría existido la exigencia de un pago económico; sino también se habría solicitado que la minera extienda “arraigos laborales” a favor de Nicanor Boluarte.

Por ello, de acuerdo a la investigación, el hermano de la presidenta Dina Boluarte es señalado como “vinculado” a la presunta red criminal.

Ello, agrega la fiscalía, debido a que Nicanor Boluarte se habría reunido con los ahora investigados, hasta en siete oportunidades entre enero y febrero del 2025, en una de sus oficinas ubicadas en el Centro Empresarial de San Isidro.

En dicha oficina se habría reunido, de acuerdo a la fiscalía, con Marco Antonio Palacios Meza - presunto operador y socio fundador del Estudio Santiváñez- y Franco Parodi Gianella, quien sería uno de los propietarios de la empresa “Minas El Dorado S.A.”

“Logrando reunirse con el abogado Marco Antonio Palacios Meza (operador de la presunta red criminal) y Franco Emilio Parodi Gianella - este último era uno de los propietarios de la empresa ‘Minas El Dorado S.A.’-, a fin de coordinar la forma de ‘creación’ de arraigos laborales ficticios para Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra; y, de esta forma, hacerlo pasar como una especie de consultor de la empresa minera de Franco Emilio Parodi Gianella.”

La presidenta Dina Boluarte participó este miércoles en una ceremonia por el Día de la Defensa Nacional en Palacio de Gobierno. Ahí estuvo presente Juan José Santiváñez. En esa ceremonia aprovechó para salir en defensa de su hermano, Nicanor. (Foto: Presidencia) / Ricardo Cuba





Tesis de la fiscalía

Por ello, la fiscalía señala como investigados a los abogados Percy Alberto Tenorio Gamonal y Marco Antonio Palacios Meza.

También son investigados Yessenia de la Cruz Rivas, Gregorio Villalón Trillo, Franco Emilio Parodi Gianella, Yber Torres Pariona, Gian Franco Meza Lizier y Máximo Ramírez de la Cruz.

Esta es la lista de investigados según la fiscalía

Además del allanamiento a la vivienda de Boluarte Zegarra, también se dispuso el allanamiento a las oficinas de la Defensoría del Policía, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, y oficinas del estudio de abogados de Percy Tenorio en el Centro Empresarial San Isidro, entre otros.

Carlos Caro, abogado de Santiváñez señaló que no podría dar comentarios puesto que aún no conoce aún el caso.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y secreto bancario y tributarios de todos los objetos que pudieran ser hallados en la ejecución de allanamiento.

VIDEO RECOMENDADO