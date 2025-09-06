Juan José Santiváñez, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, recibió la autorización del Gobierno para viajar por su cargo en una actividad oficial a Ginebra, Suiza, desde hoy sábado 6 de setiembre hasta el jueves 11, a pesar que tiene un impedimento de salida del país vigente.
La resolución suprema 190-2025-PCM, publicada hoy sábado, el mismo día que estaría saliendo del Perú, detalla que el motivo es el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos donde participarán representantes de Naciones Unidas y diversos países.
Newsletter Mientras Tanto
LEE TAMBIÉN: Los despachos del ministro Juan José Santiváñez antes del Cordano: Exsocio ingresó 20 veces al Ministerio del Interior
El documento lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte, así como del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; y el propio Santiváñez.
El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien juró en el cargo el pasado 23 de agosto tras haber sido censurado como titular del Ministerio del Interior por el Congreso, tiene varias investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público.
Por una de ellas, que lo sindica de supuestamente haber realizado injerencias irregulares ante el Tribunal Constitucional para favorecer a allegados suyos, el Poder Judicial dictó el pasado 5 de junio 18 meses de impedimento de salida del país.
LEE TAMBIÉN: Juan José Santiváñez: PJ ordena 18 meses de impedimento de salida del país en proceso por tráfico de influencias
Santiváñez es investigado por presunto tráfico de influencia agravado porque, supuestamente, habría intervenido en su calidad de abogado y luego como ministro del Interior para lograr la excarcelación de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, expolicía a quien le brindó asesoría para anular su condena ante el TC.
TE PUEDE INTERESAR
- Martín Vizcarra enfrentará su juicio sin ninguna restricción: cuánto falta para su sentencia y sus casos pendientes
- Betssy Chávez y el riesgo de un asilo: Su acusación como coautora del golpe de Estado y su frustrada fuga a la embajada de México
- Betssy Chávez: En audiencia, fiscalía desiste de pedido de prisión preventiva por caso golpe de Estado
- Corte IDH ratifica que autoridades peruanas deben abstenerse de aplicar la ley de amnistía
- Silvana Carrión acusa a Rafael López Aliaga tras su destitución: “He sido pasible de amenazas por mensajes del propio alcalde”
Contenido sugerido
Contenido GEC