Juan José Santiváñez, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, recibió la autorización del Gobierno para viajar por su cargo en una actividad oficial a Ginebra, Suiza, desde hoy sábado 6 de setiembre hasta el jueves 11, a pesar que tiene un impedimento de salida del país vigente.

La resolución suprema 190-2025-PCM, publicada hoy sábado, el mismo día que estaría saliendo del Perú, detalla que el motivo es el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos donde participarán representantes de Naciones Unidas y diversos países.

El documento lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte, así como del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; y el propio Santiváñez.

El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien juró en el cargo el pasado 23 de agosto tras haber sido censurado como titular del Ministerio del Interior por el Congreso, tiene varias investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público.

Por una de ellas, que lo sindica de supuestamente haber realizado injerencias irregulares ante el Tribunal Constitucional para favorecer a allegados suyos, el Poder Judicial dictó el pasado 5 de junio 18 meses de impedimento de salida del país.

Santiváñez es investigado por presunto tráfico de influencia agravado porque, supuestamente, habría intervenido en su calidad de abogado y luego como ministro del Interior para lograr la excarcelación de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, expolicía a quien le brindó asesoría para anular su condena ante el TC.