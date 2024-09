La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, nuevamente esté amenazando con acciones legales a una periodista, esta vez por publicar información en redes sociales.

“La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP rechaza, una vez más, el actuar del ministro del Interior, quien en repetidas oportunidades ha tenido trato hostil contra periodistas y medios críticos”, manifestaron en un comunicado este miércoles.

La asociación advirtió que el ministro ha amenazado a la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana TV, luego que ella publicada en sus redes sociales un documento que envió el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, al despacho de Santiváñez.

Según relató la propia periodista a la ANP, el incidente empezó la mañana de hoy miércoles por WhatsApp luego que ella retuiteara la publicación que menciona el documento de Burgos en el que le advierte al ministro del Interior que no debía coordinar reuniones privadas a través de terceras personas.

Jefa de la Unidad de Investigación de @PanamericanaTV, Karla Ramírez, denuncia amenazas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras tuit relacionado con documento enviado por presidente de Comisión de Fiscalización del Congreso



“La periodista indica que, tras esta publicación, recibió un mensaje por WhatsApp del ministro, quien le recriminó directamente: ‘Me estás imputando directamente aseverando que yo he hecho algo que no es así. Te pido mayor seriedad en tu comentario que es absolutamente difamatorio’. Ante la respuesta de Ramírez, en la que señalaba que darían cuenta de su versión, el ministro contestó de manera más amenazante: ‘No me difames, Karla. Yo no he intentado nada. Y tu tuit me está imputando esa conducta’”, relato la ANP.

La conversación continuó con la periodista defendiendo su publicación y mencionando en todo momento que se basó en un documento oficial de Juan Burgos y lamentando que Santiváñez se refiera a periodistas como “difamadores”.

Ministro Juan José Santivañez amenaza a esta periodista con denuncia por difamación tras difundir carta oficial del @congresoperu por su (negado) pedido de reunión personal con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos.

“Yo no llamo a los periodistas difamadores señorita Karla. Solo a usted. Finalmente corro toda comunicación y espere mis acciones legales. Gracias. Lo suyo no es libertad, es delito”, fue la respuesta final que dio el ministro del Interior.

La periodista compartió esta conversación calificando lo hecho por el ministro Juan José Santiváñez como una “amenaza con denuncia por difamación” por difundir una carta oficial del Congreso.