Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
“Debió buscarse un perfil más independiente y con experiencia”: Cuestionan nombramiento de exjefa de prensa de Juan José Santiváñez al frente del IRTP
Resumen de la noticia por IA
“Debió buscarse un perfil más independiente y con experiencia”: Cuestionan nombramiento de exjefa de prensa de Juan José Santiváñez al frente del IRTP

“Debió buscarse un perfil más independiente y con experiencia”: Cuestionan nombramiento de exjefa de prensa de Juan José Santiváñez al frente del IRTP

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El gobierno de Dina Boluarte nombró este jueves a una nueva jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), el organismo que administra el canal de televisión del Estado, TV Perú, y la radio estatal, Radio Nacional.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC