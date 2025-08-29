“Debió buscarse un perfil más independiente y con experiencia”: Cuestionan nombramiento de exjefa de prensa de Juan José Santiváñez al frente del IRTP

La elegida para el puesto, que quedó vacante tras la renuncia de Ninoshka Chandía en junio pasado, es la comunicadora Adriana Rodríguez Jadrosich, quien venía trabajando desde abril del 2024 como directora de Comunicaciones del Ministerio del Interior.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Como tal, Rodríguez fue la jefa de prensa de Juan José Santiváñez durante toda su gestión como ministro del Interior (mayo del 2024 a marzo del 2025) y ahora asume la jefatura del canal y la radio de todos los peruanos, solo días después de que su exjefe volvió al gabinete como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La resolución que concreta el nombramiento de Rodríguez al frente del IRTP fue publicada este jueves en el diario oficial El Peruano y lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y de la ministra Desilú León como encargada del sector Cultura.

Registro de la reunión entre Dina Boluarte y la nueva jefe del IRTP, Adriana Rodríguez, días antes de su nombramiento.

De acuerdo con los registros de visitas de Palacio de Gobierno, Adriana Rodríguez tuvo una reunión con Dina Boluarte el último lunes al mediodía. Esto fue apenas dos días después de que la presidenta tomó juramento a Juan José Santiváñez, el exjefe de la comunicadora, como ministro de Justicia.

Rodríguez Jadrosich es comunicadora por la Universidad San Martín de Porres, por la que tiene una licenciatura, una maestría y estudios de doctorado. Además, es docente en la misma casa de estudios.

De acuerdo con su currículum, no registra experiencia en la dirección o jefatura de medios radiales o televisivos. Solo tuvo puestos en producción televisiva de noticieros y programas de entretenimiento décadas atrás, entre los años noventa y el 2006. Además, fue “coordinadora de broadcast” de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Parapanamericanos Lima 2019.

En los últimos años, más bien, sus funciones han sido de jefatura de imagen o comunicaciones en instituciones del Estado. Según una nota de prensa del IRTP luego de su designación, ha ocupado cargos de ese tipo en el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), la Municipalidad de Surco, entre otros.

Su nombre cobró mayor relevancia durante su período como directora de imagen del Mininter, particularmente por un incidente con el ministro Juan José Santiváñez. En marzo pasado, el entonces titular del Mininter se jactó, durante una entrevista con Cuarto Poder, de que tuvo acceso al texto de un reportaje de ese dominical antes de que este sea emitido.

Adriana Rodríguez, junto a un asesor de Juan José Santiváñez, durante la citada entrevista del ministro en Cuarto Poder. Foto: América TV

Cuando la entrevistadora le consultó cómo había accedido a ese documento, Juan José Santiváñez dijo que fue por su jefa de prensa, a quien se refirió como “Carla”. Imágenes del detrás de cámaras de esa entrevista mostraron a Rodríguez, presente en ese momento en el estudio, visiblemente incómoda por lo dicho y negando con la cabeza.

Según Cuarto Poder, antes de retirarse, ella misma le negó a la directora del programa que ella haya sido quien compartió el documento al ministro. Días después, en una entrevista con Willax, Carlos Camacho, asesor de Juan José Santiváñez que estuvo junto a Adriana Rodríguez en el estudio durante la entrevista, se atribuyó que él fue quien dio el texto a Santiváñez.

Pese a lo ocurrido, Rodríguez siguió como jefe de prensa de Juan José Santiváñez hasta su censura a fines de ese mismo mes y en las gestiones de los ministros que lo sucedieron: Julio Díaz y Carlos Malaver.

En junio pasado, meses antes de la designación de su exjefa de prensa como jefa del IRTP, fuentes de El Comercio ya habían advertido que el poder de Juan José Santiváñez se había extendido hacia el IRTP. De acuerdo con esas fuentes, el entonces funcionario de Palacio de Gobierno impulsó un programa televisivo para Dina Boluarte y para ello venía promoviendo cambios en la institución estatal que derivaron en la renuncia de Ninoska Chandía.

Las fuentes indicaron que la intención era nombrar en el cargo a Luis Francisco Vivanco, actual director de difusión del Instituto Nacional Estadística e Informática (INEI). Esto no se concretó, sino que se nombró para el puesto a la exjefa de prensa de Juan José Santiváñez.

Juan José Santiváñez fue nombrado ministro de justicia pese a su censura como ministro del Interior. (Foto: GEC)

Para el periodista Hugo Coya, expresidente del IRTP, la designación de Rodríguez en el cargo es “lamentable” por no tener experiencia en la dirección de medios de comunicación y por su cercanía la gestión de Juan José Santiváñez, un ministro que arrastra un rosario de cuestionamientos e investigaciones penales.

“El gobierno sigue maltratando a TV Perú y a Radio Nacional”, opinó Coya. “Se debió buscar a una persona con un perfil más independiente y con experiencia, para que nos garantice la independencia que deberían tener los medios del Estado, con miras al próximo proceso electoral”.

Agregó que “la primera característica es que [el jefe del IRTP] debería tener experiencia en dirigir medios de comunicación. Y por el perfil que conocemos, que incluso el que el propio gobierno ha revelado acerca de ella, no tiene ninguna experiencia dirigiendo medios de comunicación“.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), manifestó su rechazo a este nombramiento, porque “demuestra que no hay, bajo ninguna circunstancia, la voluntad de fortalecer la independencia, la calidad y el rol democrático del IRTP”. Además, recordó que Juan José Santiváñez, con quien está vinculada, es uno de los personajes “más confrontacionales con los medios de comunicación en el país”.

“Esto parecería y confirmaría más bien que se trata de una cuota política. Es una persona muy ligada a un ministerio que ha estado altamente politizado. [...] La persona que fue el brazo derecho comunicacional [de Juan José Santiváñez] y que fue señalada por él mismo como quien le había filtrado el guión de un reportaje que estaba sin emitir, es hoy la jefa de los que deberían ser los medios públicos de este país [...] Es terrible que alguien que nunca supo deslindar de un hecho tan grave hoy tenga este tipo de responsabilidades”.

La salida de Ninoska Chandia, anterior jefe del IRTP, ocurrió en medio de tensiones por el retraso en la implementación de un programa televisivo de la presidenta Boluarte. (Foto: TV Perú)

En la misma línea, Coya consideró que este es un nuevo episodio de la “seguidilla de escándalos” del gobierno en los nombramientos en el IRTP, a lo que se suma ahora el factor de Juan José Santiváñez. “Eso agrava la la situación. Hay que recordar el episodio en que quedó patente su vinculación con Juan José Santiváñez, cuando mostró que había tenido acceso al guion de un reportaje de Cuarto Poder antes de su emisión, lo cual es gravísimo”, agregó.

Por otro lado, remarcó que TV Perú "tiene la mayor cobertura y el mayor alcance del territorio nacional" y que “hay pueblos enteros donde la televisión privada no llega y donde los programas independientes no pueden alcanzar a las personas que tienen que decidir por quién votar". “Entonces, se espera que las autoridades que rigen los destinos y radio nacional sean personas independientes y garanticen esa independencia en la línea editorial", recordó.

Otras fuentes de este Diario comentaron que, por su cargo en el Mininter, Rodríguez ya era conocida entre los actuales directivos y trabajadores de TV Perú. Además, indicaron que la consideran cercana a la actual jefe de prensa de Palacio de Gobierno, Martha Meléndez, y a Rossella Leiblinger, funcionaria del Ministerio de Cultura a quien se le encargó temporalmente la jefatura del IRTP tras la salida de Ninoska Chandía.

Aun así, las fuentes agregaron que se esperan cambios en las direcciones a cargo del IRTP, la mayoría de las cuales eran ocupados solo por encargados; a lo que se suma la preocupación respecto a la influencia que pueda tener Juan José Santiváñez, a través de su exjefe de prensa, en el canal y la radio del Estado.

Al respeto, Lainez consideró que el gobierno asume que los medios del Estado son “medios cuasi propagandísticos del gobierno” y que “intenta poner en posiciones claves a personas que, más que perfiles técnicos son la cuota política para manejar estos espacios, bastante lejos de la independencia, la calidad y la autonomía que deberían tener medios como TV Perú y Radio Nacional”.

“Lo que hemos visto a lo largo de este gobierno es el uso indiscriminado de TV Perú y de Radio Nacional como como agencias de propaganda del propio gobierno, no como instrumentos de información y de servicio a la ciudadanía, a pesar de que pertenecen y de que se pagan con el con el dinero de todos los peruanos”, cuestionó Hugo Coya.

El Comercio envió mensajes a la nueva jefa del IRTP respecto a si Juan José Santiváñez influyó en su designación y sobre la naturaleza de su reunión del último lunes con Dina Boluarte. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Otros nombramientos

Este jueves también se publicó en el diario oficial El Peruano la designación de Juan Yangali como jefe de la Biblioteca Nacional, puesto que era ocupado por la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña. El funcionario antes se desempeñó como director de la Casa de la Literatura Peruana.

Yangali fue gerente de Cultura, Turismo y Educación de la municipalidad distrital de Pueblo Libre en el 2021, durante la gestión municipal para la que también trabajó Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

Además, su gestión al frente de la Casa de la Literatura fue cuestionada por el retiro del premio a Juan Acevedo, creador de la historieta ‘El Cuy’.

Junto a ello, según informaciones periodísticas, su hermano Rivin Yangali es cercano a los hermanos Boluarte y trabajó para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante la gestión de la hoy mandataria en esa cartera, y registra múltiples reuniones con la jefa de Estado en Palacio de Gobierno.

Finalmente, el gobierno también encargó este jueves la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, la novedosa oficina de Palacio de Gobierno que dirigió Juan José Santiváñez hasta antes de su retorno al gabinete, a Fredy Hinojosa.

Hinojosa también es actualmente el Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial y es considerado otro de los funcionarios de mayor confianza y cercanía a Dina Boluarte. También es el vocero presidencial, a pesar de que lleva bastante tiempo sin dar una conferencia de prensa como tal, y está investigado por el Caso Qali Warma.