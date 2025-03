El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo que el pedido de impedimento de salida del país presentado por la Fiscalía de la Nación no tiene fundamento y que se basa en un “caso que no existe”.

“Penosamente la fiscal ha armado un circo de algo que no hay, y no solo eso, sino que adicionalmente ha manchado honras, ha manchado información de jóvenes abogados con dos supuestas declaraciones de testigos protegidos, ha manchado la identidad de clientes y sobre todo está solicitando impedimento de salida sobre un caso que no existe”, declaró este jueves 6 de marzo a Exitosa.

Santiváñez declaró desde Bruselas, a donde viajó este lunes 3 en una actividad oficial pocas horas después que el Ministerio Público allanara inmuebles vinculados a él, incluyendo su domicilio.

Todo como parte de las investigaciones por presunto abuso de autoridad donde se consideran las grabaciones y conversaciones que sostuvo con el capitán PNP Junior Izquierdo.

Un día antes, el domingo, un reportaje de “Cuarto Poder” reveló que dos testigos protegidos declararon ante la Fiscalía de la Nación que el ministro del Interior recibió pagos ilícitos de sus clientes cuando trabajaba como abogado, para poder influir con coimas en decisiones judiciales.

Según el ministro, no tiene sentido el pedido de impedimento de salida del país en su contra porque está realizando una visita exitosa en materia de seguridad.

“Lo único que hay son argumentaciones sin sustento, sin fundamento, sin pruebas y absolutamente falsos”, aseguró.

Juan José Santiváñez también descartó que tenga en consideración dejar el cargo, a pesar que podría afrontar una moción de censura desde el Congreso. “Yo no voy a renunciar porque como siempre he referido, para mí una renuncia significaría rendirme”, aseveró.