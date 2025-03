Juan José Santiváñez, ministro del Interior, criticó el segundo allanamiento realizado a su vivienda en lo que va del mes de marzo, esta vez por una investigación en su contra por presuntamente cobrar 20 mil dólares a cambio de influir en el Tribunal Constitucional a favor de uno de sus clientes.

“La fiscalía simplemente no cumple su trabajo, no cumple su rol y está acostumbrada lamentablemente a estos shows mediáticos como el día de hoy, pero nosotros vamos a seguir trabajando”, dijo ante la prensa.

El ministro declaró mientras se realizaba la diligencia en su vivienda en La Molina, la cual empezó aproximadamente a las 5 a.m. luego que el Ministerio Público dispusiera el inicio de una investigación contra Santiváñez por presunto tráfico de influencias.

Vivienda de Juan José Santiváñez fue intervenida

“Una vez más allanan mi domicilio después de casi una semana y media. Qué casualidad que se genere este hecho cuando pasado mañana se va a discutir una moción de censura. Para mí, esto es un show de la fiscalía que definitivamente tiene intención de alguna u otra manera de exponernos, tanto a mí como a mi familia, pero estamos con absoluta tranquilidad”, explicó el ministro.

Juan José Santiváñez descartó haber cobrado 20 mil dólares para influir indebidamente ante el TC. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

Santiváñez, luego de confirmar por qué la fiscalía acudió a su vivienda por la investigación por supuestas influencias dentro del TC, negó los cargos.

“La alegación que hace la fiscalía es aduciendo justamente el inicio de la investigación fiscal de presunto tráfico de influencias donde refieren que en mi práctica profesional como abogado, antes de ser ministro, habríamos en el estudio cobrado la suma de 20 mil dólares supuestamente por un facilitamiento en el TC”, explicó.

“Yo ya me he expresado en diversos medios de comunicación que esa información es absolutamente falsa. Efectivamente hay un monto que es el monto referido que cobramos como honorarios profesionales. Jamás se ha gestionado ningún tema en el TC. No conozco personalmente a ninguno de los magistrados, no tengo ninguna relación con ellos [...] Los honorarios son por todo el proceso, incluso en primera instancia, y en el tribunal se declaró infundado”, reiteró Santiváñez.