En un fragmento de un audio atribuido al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, este aseguraría que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, estuvo cercado por un equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP). Así lo reveló “Cuarto poder” este domingo.

El audio data de mayo pasado. Se trata de una conversación que habría sostenido con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, precisó el dominical.

“Tenemos cercado a Cerrón, huev...”, se escucha decir presuntamente al ministro del Interior.

El amigo de Santiváñez

Su interlocutor, el capitán Izquierdo, le responde: “¿Con quién, con quién? Y Santiváñez insistiría: “Tenemos cercado a Cerrón. Ya cercado ah. Ya cercado”.

Cerrón lleva casi un año en la clandestinidad. Recientemente la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte ante la posibilidad de que haya dispuesto el uso de su vehículo oficial para ayudarlo a escapar de la justicia a inicios de este año.

En el audio, el ministro agregaría que en el cerco a Cerrón estaría involucrado un equipo especial conformado por cinco policías.

En otro fragmento señalaría que, de capturar al líder de Perú Libre, no podría ser retirado del Consejo de Ministros: “Yo lo chapo a Cerrón y a mí no me van a botar. [...] No podrían. Ya no pueden, sería un escándalo”.

El líder de Perú Libre está prófugo desde octubre pasado, cuando fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por colusión, por el Caso Aeródromo Wanka. Desde entonces ha evadido al menos nueve operativos policiales.

Objetivos políticos

En otro fragmento del audio atribuido a Santiváñez, este se referiría a un presunto interés por ser presidente de la República.

“Mira, hermano, yo no quiero ser instructor. Yo quiero ser presidente, huev...”, se escucha decir. Y en otro momento, añadiría: ¿Sabes porqué estoy saliendo a la tele? Estoy aplicando el plan [de Daniel] Urresti”.

El ministro del Interior aparece aún como militante del partido Progresemos, que integra Hernando de Soto. No obstante, en julio último publicó una carta anunciando su declinación a la agrupación.

Santiváñez ha negado en reiteradas ocasiones la autenticidad de los audios que el capitán Izquierdo ha entregado al Ministerio Público. Esta vez aseguró a “Cuarto poder”: “A todas luces es un audio falso. A la fecha, la fiscalía no ha practicado ningún peritaje sobre los audios entregados. Rechazamos la versión y es falsa”.