El exministro Juan José Santiváñez recibió autorización del Poder Judicial para salir del país en medio de la investigación por la cual cumple 18 meses de impedimento de salida del país. El permiso será para que pueda realizar un viaje a Colombia del 1 al 6 de diciembre para un evento académico.

En su resolución, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley autorizó el viaje y dispuso que se notifique a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la PNP para que se levante esta restricción durante esas fechas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, que se reactive la medida de impedimento de salida del país el 7 de diciembre, una vez que el exministro regrese al Perú.

Juan José Santiváñez cumple desde junio del 2025 una orden de 18 meses de impedimento de salida del país luego que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocara el fallo que en primera instancia que originalmente había rechazado el pedido de la fiscalía.

El 23 de octubre, la defensa legal del investigado pidió permiso para viajar del 1 al 6 de diciembre a Bogotá, Colombia, para participar en un congreso internacional en homenaje a Carlos Gómez Pavajeua invitado por el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaritas como ponente.

El principal argumento del juez es que toda persona tiene derecho a trabajar y que el evento en cuestión está relacionado a su labor profesional privada de abogado. El magistrado menciona también que todos los gastos están siendo cubiertos por la institución organizadora.