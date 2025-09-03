El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que encabeza Juan José Santiváñez, presenta este miércoles durante la sesión del Consejo de Ministros un informe sobre la situación del proceso de reforma judicial.

En la agenda de la reunión que se realizará este miércoles, se han incluido dos puntos protagonizados por Santiváñez, recientemente designado como titular de Justicia y Derechos Humanos luego de haber sido censurado por el Congreso como ministro del Interior.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En primer lugar, Santiváñez hablará sobre el “estado situacional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)”.

Esto, días después de que realizara una visita, con la presidenta Dina Boluarte, a la isla El Frontón y anunciara que esta semana el Consejo Nacional de Política Criminal aprobó construir un nuevo penal en dicha isla.

Posteriormente, el ministro deberá presentar un informe sobre el “estado situacional de la Reforma de justicia en el país”.

Cabe recordar que Juan José Santiváñez ha sido implicado en una nueva investigación en el Ministerio Público por la cual la semana pasada se realizó el allanamiento de diversos inmuebles, incluyendo la casa del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.