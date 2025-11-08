El exministro y actual precandidato al Senado de Alianza Para el Progreso (APP), Juan José Santiváñez, presentó su renuncia como miembro del Consejo Directivo de la Superintndencia Nacional e Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

El Ejecutivo publicó la resolución suprema 314-2025-IN en el boletín de normas legales de El Peruano este sábado 8 de noviembre.

Santiváñez fue nombrado como uno de los dos representantes del Ministerio del Interior en el Consejo Directivo de la Sucamec en mayo de este año, luego que el Congreso lo censurara como ministro del sector y antes que fuera nombrado como titular de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Dina Boluarte.

Juan José Santiváñez renuncia como directivo de Sucamec.

Según el documento publicado por el Gobierno, Santiváñez presentó su carta de renuncia la cual el Ministerio del Interior consideró conveniente aceptar.

La resolución lleva las firma del presidente José Jerí y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

En reemplazo de Juan José Santiváñez, el Ejcutivo designo a Joel Fernando de la Cruz para que sea parte del Consejo Directivo de Sucamec.