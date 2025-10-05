Una asistenta del magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse sería el presunto nexo entre este y el exministro de Justicia Juan José Santiváñez por el caso del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, apodado ‘El Diablo’, según reveló “Panorama” este domingo.

Se trata de Kenita Jaque de la Cruz, quien trabajó en la sala 2 del TC, que llevó a cabo la vista del caso de ‘El Diablo’, según se consigna en un mensaje de WhatsApp reenviado por Santiváñez Antúnez a la familia del expolicía.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Audio atribuido a Santiváñez involucra al magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse y a Eduardo Arana

Dicho mensaje fue reenviado luego de que Santiváñez solicitara a la familia del expolicía, además de los S/20 mil por sus honorarios como abogado, U$S20 mil para sus “asesores externos”, quienes, según testigos protegidos, son sus contactos en el TC.

La familia de ‘El Diablo’ tendría los comprobantes de una transferencia por U$S10 mil, otra por U$S9.700 y finalmente otra por U$S300. Al día siguiente de los pagos, el 19 de enero del 2024, Santiváñez reenvió un mensaje con la identidad del enlace en el TC.

Se trataba de una “constancia” de que alguien dentro del Tribunal Constitucional le confirmó que el caso de Miguel Marcelo Salirrosas se vería: “Hola, Kenita, buenos días, está en la lista para la próxima audiencia”, se lee .

Consultada por el dominical, la funcionaria admitió que conoce desde “hace muchos años” a Gutiérrez Ticse y que trabaja en su despacho en el TC desde principios del 2024.

“Lo conozco varios, muchos, muchos años (...) Claro (que trabajo en su despacho, desde) enero del 2024, sí, para sala 2”, dijo a “Panorama”. No obstante, señaló que desconoce el mensaje reenviado por Santiváñez.

“Rechazo rotundamente. Si existiese algún tipo de nexo, no soy yo (…) Nunca he hablado con Santiváñez (…) Si usó mi nombre, lo denunciaría”, agregó Kenita Jaque de la Cruz.

El caso

Gustavo Gutiérrez Ticse formó parte de la sala que vio el caso de ‘El Diablo’ y que confirmó los 27 años de cárcel que le impuso el Poder Judicial por integrar el brazo armado de la banda criminal ‘Los Pulpos’.

Con Miguel Marcelo Salirrosas preso, es cuando la familia le habría pedido a Santiváñez Antúnez la devolución de los U$S20 mil y el favor de cambiarlo de pabellón, siendo ya ministro del Interior.

El magistrado del Tribunal Constitucional también integró la sala que anuló en parte la sentencia impuesta al policía Eber Riquelme Juárez Moya, cuya condena se redujo de 22 a 16 años de cárcel por el mismo delito.

En setiembre pasado un audio atribuido a Juan José Santiváñez afirmó que Gustavo Gutiérrez se mostró a favor de reevaluar una sentencia de 27 años y 7 meses de prisión impuesta al expolicía Miguel Marcelo Salirrosas.

“Tenemos a dos magistrados que nos están apoyando, magistrados ah; por ejemplo, el doctor Ticse, que dice que no puede ser tantos años y en todo caso debería reevaluarse el tema de la sentencia. Entonces, nos estamos jugando todo, señito, nos estamos jugando todo”, dice la voz.

Juan José Santiváñez, como abogado de Salirrosas, interpuso en febrero de 2024 un recurso de agravio constitucional en la Segunda Sala del TC, integrada por Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich.

Según el audio, buscaba sacar de la cárcel a su cliente, un integrante de la organización criminal “Los Injertos de K y K”, brazo de los sanguinarios ‘Los Pulpos’, recluido desde diciembre de 2023 en el penal El Milagro de Trujillo.

En su cuenta en Facebook, Gustavo Gutiérrez Ticse se pronunció sobre el tema el pasado 12 de setiembre, antes de saberse que era mencionado en los audios. Negó cualquier conexión entre el caso y las decisiones adoptadas por el TC.