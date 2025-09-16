El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se reunió con el comandante general de la Policía Nacional, general Víctor Zanabria, luego que se conociera que el Poder Judicial dispuso que este último sea suspendido del cargo por una investigación en su contra por presunto peculado y colusión agravada.
“Para seguir contribuyendo a la lucha contra la inseguridad ciudadana, el ministro Juan José Santiváñez sostuvo una reunión con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, en la cual planificaron acciones conjuntas respecto a próximos operativos en establecimientos penitenciarios y traslados de internos de alta peligrosidad”, informó el ministerio al compartir una imagen de ambos.
Newsletter Mientras Tanto
LEE TAMBIÉN: ¿Quién reemplaza a Víctor Zanabria? Claves sobre el caso ‘policías albañiles’ y lo que viene en la PNP
Santiváñez participa en esta reunión en medio de cuestionamientos por la difusión de audios que se le atribuyen y que habría revelado presuntas coordinaciones con Eduardo Arana cuando era ministro de Justicia para favorecer a un excliente de su estudio de abogados.
De otro lado, contra Víctor Zanabria, el Juzgado de Investigación Preparatoria para Corrupción de Funcionarios de Arequipa suspendió en el cargo al comandante general PNP por un plazo de 18 meses.
La decisión fue tomada por la jueza Janet Lastra Ramírez en atención al pedido de la fiscalía que investiga a Zanabria por presuntos delitos de peculado y colusión agravada por el caso conocido como “policías albañiles”.
Contenido sugerido
Contenido GEC