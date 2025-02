El 87% de los peruanos rechaza la gestión de Juan José Santiváñez frente al Ministerio del Interior (Mininter) en medio de ola de criminalidad; sin embargo, estos números no alertan al funcionario, quien minimizó el sondeo y hasta ironizó con el tema al señalar que ni “su suegra lo quiere”.

Durante su visita a Trujillo, donde se reunió con el gobernador de la Región Libertad, César Acuña, el ministro aseguró que no cree en las encuestas y que no se deja guiar por estos análisis . “Lo que habla por nosotros es nuestro trabajo”, sentenció.

“ Bueno, mi suegra tampoco me quiere . Yo no trabajo por las encuestas, yo laboro por tratar de brindar mi rol de seguridad al país. Nosotros no trabajamos en el gabinete en base a este tipo de análisis porque son subjetivos y dependen del mercado”, señaló durante una conferencia de prensa.

En otro momento, se refirió a la denuncia constitucional que interpuso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde pidió su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos.

El ministro Juan José Santiváñez criticó que las investigaciones que realiza el Ministerio Público se difundan a los medios de comunicación, acción que considera una vulneración a la presunción de inocencia.