El abogado Carlos Caro, defensor legal del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, confirmó que su patrocinado no se someterá al peritaje de su voz, en el marco de una investigación que enfrenta por el presunto delito de abuso de autoridad.

Caro precisó que Santivález decidió no participar en dicha diligencia. Añadió que los peritos del Ministerio Público pueden utilizar fuentes abiertas para llevarla a cabo.

El abogado argumentó que la Corte Suprema, en diversos fallos, ha señalado que los investigados no están en la obligación de pasar por un peritaje de audio.

Subrayó que el perito puede recurrir a fuente abierta y que existen muchos videos de Santiváñez donde se escucha su voz, de manera que “técnicamente” no es necesario que se someta a dicha prueba.

“Dentro de ese marco, él ya ha informado a las autoridades en más de una ocasión que no se va a someter a la prueba y que el peritaje siga con la información y los protocolos y procedimientos que los peritos pueden aplicar”, expresó.

“Él ha tomado esa decisión y ya lo ha informado como tal a los tribunales. Es una decisión personal de él. Nosotros ponemos las opciones, él también es abogado y ha tomado esa decisión”, agregó.

Carlos Caro atribuyó la decisión de Juan José Santiváñez a una “lectura política”, pero enfatizó que desde el punto de vista jurídico nada se ha perdido porque el peritaje continúa.

“Hay un montón de patrones de comparación, porque él no ha dado una entrevista, sino decenas en los últimos meses, de manera que fuentes de información abierta para comparar con los audios existe de sobra. Nada se ha perdido”, subrayó.

Finalmente, el abogado del nuevo ministro de Justicia señaló que si bien no ha tenido comunicación con su patrocinado tras su nombramiento, ese el hecho “no lo blinda” ni le genera ninguna prerrogativa adicional a las que ya tenía.

“Por haber sido ministro del Interior en los casos vinculados a su gestión mantiene el privilegio, la prerrogativa del antejuicio constitucional”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, Santiváñez es investigado por una supuesta conversación con el capitán PNP Junior Izquierdo que data del 21 de mayo del 2024, en un chifa del distrito de San Borja.

En este diálogo Juan José Santiváñez habría mencionado, entre otros temas, que la PNP protegía al prófugo Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, y también acciones solicitadas contra la hoy desmantelada Diviac.

Por ello, el pasado 31 de mayo, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del “dispositivo de grabación” que implica a Santiváñez.