Stefano Miranda, abogado del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, negó la veracidad de los audios donde se atribuye a su patrocinado influir a favor de un interno condenado a 27 años y 7 meses de prisión a través del jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

En entrevista con “Panorama”, señaló que las grabaciones no han pasado por una pericia, razón por la cual no pueden darse por ciertos, y tampoco se han corroborado los dichos de los colaboradores eficaces.

“No los estoy dando por ciertos porque no tenemos pericia, vamos a ver si hay que homologarla y una vez que esté validada, que sea su voz, podríamos discutir ello. Mientras tanto, y no haya pasado por una pericia, no puede darse por cierto”, expresó.

“Esta noticia la arriban en marzo del 2025. Siete meses después (sic) esos dichos que esta familia pronuncia en esos audios no han sido corroborados. Tal es así que le promete que del pabellón 17 lo va a pasar al 13 del penal de Trujillo. Eso no ha sucedido”, agregó.

En ese sentido, para Miranda se trata de la “transcripción de un audio contaminado que no ha pasado por una cadena de custodia” y dijo que no se puede dar por cierto que esa voz que le pertenezca a Juan José Santiváñez.

“Tenemos que someternos al debido proceso y el debido proceso es que homologuen su voz”, subrayó al negar que Santiváñez se haya comunicado con Eduardo Arana. También insistió en que su patrocinado niega la supuesta conversación.

“No (se ha comunicado con Eduardo Arana) porque he conversado con mi cliente y he leído el expediente. Por supuesto (que niega la conversación) y tendrá que corroborarse el contexto de la llamada”, subrayó.

“Puede llamar no solo al ministro Arana, sino a quien sea, pero lo que deben demostrar es que el contenido de esa llamada sea para un carácter ilícito”, sentenció el abogado del titular del Minjusdh.

Grave acusación

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.