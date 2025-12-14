Un testigo protegido afirmó que el exministro y ahora candidato al Congreso de Alianza para el Progreso (APP) Juan José Santiváñez ejercía como abogado privado mientras era titular del Interior, pese a que estaba prohibido por ley, según dio a conocer “Cuarto Poder”.

De acuerdo con el dominical, se trata de nuevos detalles y pruebas gráficas en la carpeta fiscal 01-2025, referida a una presunta organización criminal por supuestos favorecimientos, negociados y pactos bajo la mesa.

Según la investigación, también están comprendidos Percy Tenorio Gamonal y Marco Palacios Meza, hombres cercanos del ahora candidato y que afrontan la indagación por el intento de ocultar evidencia sensible ante un allanamiento.

Esta nueva información ya está en manos del fiscal de la Nación encargado, Tomás Gálvez, y corroboraría lo dicho por un anterior testigo, que afirmó que Tenorio es el custodio del iPad y la computadora de Santiváñez Antúnez.

Según el testigo protegido N° 005-2025, el exministro nunca habría dejado de ejercer funciones en su estudio, pese a ser ministro del Interior en ese entonces. Para ello habría utilizado las oficinas de Percy Tenorio Gamonal.

“Tuve conocimiento que, en las noches, Juan José Santiváñez iba a las oficinas del Estudio Santiváñez [ubicadas en las oficinas de Tenorio Gamonal] a ver los temas propios de su aún estudio. Marco Palacios Meza era socio del Estudio Santiváñez y cuando Santiváñez ocupó el cargo de ministro del Interior, quien se quedó a cargo del estudio fue Marco Palacios, pero siempre liderado por Santiváñez”, expresó.

“Asimismo, en todos los escritos siempre se seguía utilizando la casilla del estudio, que es la casilla N° 743, que está a nombre de José Santiváñez Antúnez. Tengo conocimiento que Yessenia de la Cruz Rivas, que era la administradora del Estudio Santiváñez, actualmente se encuentra en España junto a su madre”, agregó.

El testigo ha adjuntado fotografías, conversaciones de WhatsApp, días y fechas exactas para acreditar la verosimilitud de su versión. Incluso ha ido más allá y ha dicho que Santiváñez, siendo ministro, acudía personalmente a las oficinas de su estudio en San Isidro para atender a sus clientes.

Visitas nocturnas

El testigo detalló que el exministro acudía a las oficinas que compartía con Percy Tenorio en las noches para evitar ser visto y no levantar sospechas. Refirió que Marco Palacios Meza se reunía con Santiváñez, en agosto del 2024, para tratar temas relacionados al pago pendiente del personal de su estudio de abogados.

“(…) Pese a ser ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez continuaba reuniéndose con clientes del Estudio Santiváñez en horas de la noche para evitar ser visto, porque a esas horas no había mucha concurrencia de personas en el edificio, y él seguía dirigiendo”, acotó.

Para ello, Santiváñez mudó su oficina, en julio del 2024, al piso 12 de un edificio en San Isidro y compartía el mismo ambiente con Percy Tenorio, un policía en situación en retiro y un antiguo cliente. Ello se produjo cuando era titular del Ministerio del Interior.

En el 2020 Tenorio Gamonal fue acusado de los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas de noviembre de ese año contra el gobierno de Manuel Merino.

Juan José Santiváñez fue su abogado y desde entonces su relación amical se ha fortalecido con el paso de los años. Según la fiscalía, Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), también visitó dicha oficina.