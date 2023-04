Jorge Castro, abogado de Juan Silva Villegas, pidió este viernes al Poder Judicial anular la orden de captura en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Castillo por el Caso Puente Tarata.

En diálogo con RPP Noticias, afirmó que con la anulación del contrato para la construcción de dicha obra no se ha generado ningún agravio contra el Estado peruano, razón por la cual –desde su punto de vista- debería variarse la medida restrictiva.

“He solicitado la variación de la medida porque la Fiscalía de la Nación ya obtuvo las copias certificadas que yo no pude presentar ni en el Congreso, ni en el Poder Judicial. La propia fiscalía me acaba de entregar las copias, me ha informado con una providencia”, expresó.

“En ese sentido, si el señor legalmente ha resuelto el contrato, no hay agravio para el Estado. He presentado la variación y esperemos que se solucione el problema y enfrente en libertad el proceso”, agregó.

En ese sentido, el letrado manifestó que Silva Villegas se pondría a disposición de las autoridades judiciales una vez que se resuelva su pedido para variar la prisión preventiva.

“La licitación no existe. La fiscalía provocó el levantamiento de la inmunidad que tenía el ministro y fue sometido a dos instancias del Congreso. Me invitaron a las dos instancias para defender al señor Silva y me apagaron mi participación. A la señora [Lady] Camones no se le ocurrió otra cosa que decir que no soy el abogado y no pude presentar la prueba antes que se le levante [la inmunidad]”, subrayó.

Declaraciones de Jorge Castro, abogado de Juan Silva. (Video: RPP TV)

En marzo pasado el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra el prófugo Juan Silva Villegas por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias, y ordenó que se oficie a la Interpol para su captura nacional e internacional.