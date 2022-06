¿Qué dice la defensa de Silva?

Antes de convertirse en un prófugo de la justicia, Juan Silva se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y ante varios medios locales para negar los cargos en su contra y cualquier vínculo con Zamir Villaverde, investigado bajo prisión preventiva de 24 meses.

“[¿Conoce usted a Zamir Villaverde?] Yo no puedo recordar ese tipo de cosas pero sí estoy seguro que de lo que ellos hagan en Palacio de Gobierno yo no soy responsable porque no estuve ahí y a mi despacho él nunca ha llegado, a mi departamento tampoco, yo entiendo que hay un afán por involucrarme en hechos, se nota”, refirió el 1 de junio en Exitosa.

Tras conocerse la orden de detención contra el exministro, su abogado, Alfredo Yalán, afirmó que existen motivos políticos detrás de la orden de detención preliminar contra su defendido. Incluso, dijo que el exfuncionario se encuentra en el Perú “a buen recaudo”.

“Lo que está demostrado es que no se actúa conforme a ley. Los motivos, para la defensa, es que son políticos, no legales. En menos de una semana y estando citado para declarar mañana (jueves 9) nos acatan una medida de detención preliminar totalmente injusta e ilegal”, expresó en Exitosa.