Un nuevo audio entre el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos y el juez superior en funciones Pedro Fernando Padilla Rojas ratifica, una vez más, cómo uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto usaba su poder para colaborar con sus amistades.

El Comercio accedió a dos conversaciones entre Ríos y Padilla en la que se demuestra su alto grado de cercanía. Un vínculo que le permitió al actual presidente de la Sexta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, pedir al ex hombre fuerte del Callao que lo ayude para que una empleada jurisdiccional permanezca en dicha sede.

Actualmente Ríos Montalvo se encuentra con prisión preventiva tras ser investigado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que se dedicó a favorecer a sus allegados en puestos claves de la fiscalía y el Poder Judicial, hasta solicitar incentivos económicos para beneficiar con el resultado de las sentencias.

El diálogo se produce el 11 de enero del 2018 por la tarde. Es el juez Padilla Rojas quien llama a Ríos y conversan sobre temas familiares.

En ese momento, el juez Padilla Rojas había sido designado como titular de la Tercera Sala Penal Con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Walter Ríos | Audio





El juez superior Fernando Padilla Rojas, fue designado este año como presidente de la Sexta Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior del Callao.

El magistrado superior le comenta a Ríos que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) está requiriendo información a su esposa debido a los bienes que posee.

Tras comentarle que, gracias a su esposa, también tienen un terreno de playa en Naplo, Padilla pasa al tema por el cual llamaba a Ríos Montalvo.

“Waltercito, presidente; esa chiquita que siempre la has estado apoyando, hermano… le han cortado… yo lo llamé a Carlos…”, le dice Padilla.

Se trata de Vivian Ramírez Ortiz, quien se desempañaba como técnica judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao en el despacho de la magistrada Yoni Leonor Angulo Cornejo titular del Juzgado de Familia.

La magistrada Yoni Leonor Angulo Cornejo ocupaba el juzgado de familia del Callao, la fecha en que se realizó la llamada.

Sin embargo, debido a que Angulo había solicitado su cambio de plaza por cuestiones de salud, ya estaba dejando el despacho y por tanto Ramírez Ortiz también debía dejar el despacho.

“Ah, Yoni Angulo, Yoni Angulo. Ya. Vivian Ramírez Ortiz. Ya. Seguro que ha bajado el titular, pero ahí vamos a ver cómo la ubicamos, pe. Vivian Ramírez Ortiz. Ya”, le responde Ríos.

Padilla Rojas le reitera su pedido para que su recomendada sea ubicada. Ríos le solicita que le de unos días que hablaría con el jefe de personal que era de su confianza para solucionar el tema.

Semanas después, Ramírez Ortiz apareció en la nómina de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura del Callao (Odecma Callao), en el cargo de secretaria, según el directorio de ese año.

Viviana Ramírez fue designada secretaria de la Odecma del Callao en el 2018.

Nos comunicamos con el magistrado Fernando Padillas Rojas, quien sostuvo que no podía hablar del tema por teléfono ya que se encuentra de vacaciones y retorna en marzo. Según dijo, recién entonces nos podrá atender.

Pedidos reunirnos personalmente, pero reiteró que no iba a hablar del tema. Le preguntamos si conocía a Vivian Ramírez y respondió lo siguiente: “Nada voy a conversar, con todo respeto”.

“Lamentablemente el señor [Walter Ríos] está en unos temas que da pena, sinceramente”, alegó.

Se le aclaró que el audio era un pedido suyo al señor Ríos para colocar en un puesto a la técnica judicial, pero se ratificó en su postura.

“Nada voy a conversar con nadie porque incluso por un tema del señor [César] Hinostroza me han estado llamando y yo ya he ido a declarar a la fiscalía, lamentablemente haber conocido personas ha sido un problema ¿no?”, agregó.

A través de prensa de la Corte de Lima también realizamos la gestión para conversar con el magistrado Padilla Rojas, pero nos indicaron que no había dado respuesta.

También tratamos de recoger la versión de Ramírez Ortiz, a través de la Corte del Callao, pero no respondió a nuestras llamadas. Actualmente, la funcionaria se desempeña como asistente en la Segunda Sala Penal Liquidadora del Callao.

El segundo audio, Ríos y padilla conversan sobre una reunión a la que el expresidente de la Corte del Callao -actual investigado por delitos como crimen organizado, tráfico de influencias, y otros- no puede asistir por encontrarse enfermo.

A continuación la conversación

Audio número 1

El juez superior Fernando Padilla Rojas con el exjuez Walter Ríos

Fecha: 11 de enero del 2018 a las 15:16

Fernando Padilla: Aló, Waltercito

Walter Ríos: Hola, compadre…

FP: ¿Cómo está presidente? ¿Dónde está?

WR: Estoy acá en el Callao, pues hermano.

FP: Qué bueno, hermano

WR: ¿Cómo estás hermanito?

FP: Tranquilo hermano… bueno, no tan tranquilo, moviéndome por la declaración jurada que hay que hacer. Bienes y rentas, mi mujer tiene más plata que yo, carajo. Yo he trabajado más y ella gana más que yo. ¡Qué bárbaro!

WR: (Risas)

FP: No sé en qué anda, carajo. Casas, terrenos, autos ¡Dios mío! La Sunat le ha caído; bueno, yo no sé.

WR: (Risas)

FP: Dice que está de banco, con sus tíos, sus abuelos, dice. Nada de parte es suya, pero está llena de cojudeces. Nadie le cree…

WR: (Risas) Mucha herencia, mucha herencia…

FP: Walter… Mucha herencia pues hermano. Ahora tengo casa de playa y yo ni sabía …

WR: ¡Su, mare!

FP: Sí, pero en Pucusana, nada más hermano, yo quería en Asia… (Risas)

WR: (Risas) No pues, pero Pucusana es bonito también.

FP: Pucusana… en Naplo, en Naplo tiene un terreno allí. Me mete en más problemas… yo no sé cómo… Y la Sunat le ha caído ah, bastante declaración que está haciendo esta… más cuenta de ahorros tiene… ‘No es mi plata, es de mi mamá, de mi abuela, de mi hermana, de mi tía’… Bueno, hermanito…

WR: Dime, hermano.

FP: Waltercito, presidente; esa chiquita que siempre la has estado apoyando, hermano… le han cortado… yo lo llamé a Carlos, pero…

WR: Ya, ¿cómo se llama?

FP: Ella se llama, Vivian Ramírez Ortiz.

WR: Vivian Ramírez Ortiz, ya. Tomo nota.

FP: Trabaja con una doctora, Angulo. La doctora me ha llamado ahora en la mañana…

WR: Ah, Yoni Angulo, Yoni Angulo. Ya. Vivian Ramírez Ortiz. Ya. Seguro que ha bajado el titular, pero ahí vamos a ver cómo la ubicamos, pe. Vivian Ramírez Ortíz. Ya.

FP: Vivian…

WR: Vivian Ramírez Ortiz. Con la doctora Angulo trabaja. Ya.

FP: Por favor…

WR: Ya, en familia.

FP: Esa niña… bueno, ya sabes que su mamá está un poquito mal… con confianza te lo digo, le han detectado cáncer. La chibola anda como loca por su madre ¿no?...

FP: Waltercito, Waltercito…

WR: Dime…

FP: La doctora (la jueza), parece que se está yendo también su secretaria y se está quedando sola, algo así me dijo. Apóyala pues hermano en lo que puedas…

WR: No, la doctora ha pedido traslado al Cusco, porque su esposo está enfermo.

FP: Ah, ya…

WR: Pero eso lo ve el Consejo Ejecutivo Central, ella es titular

FP: Sí, pues, pero ella tiene diligencias y se le está yendo su secretaria. Apóyala pues, hermano.

WR: Ya, ya hermano. No te preocupes.

FP: ¿Con quién tendría que hablar la doctora, Angulo? ¿Con quién?

WR: No, no, no, déjame a mí nada más, yo voy a hablar con mi jefe de personal que es de mi confianza. ¿Ya?

FP: Ya hermano, un abrazo.

WR: ¿Ya? Yo mismo soy…

FP: O sea, no tiene que hacer nada, solo le digo que espere…

WR: Ya, hermanito. Sí, que espere nada más unos días para solucionarle ¿Ya? Ver cómo la ubicamos ¿Ya?

FP: Listo, hermano. Un abrazote

WR: Ya, hermanito. Un abrazo

FP: Cariños…

WR: Chau, hermano. Un abrazo. De igual manera. Un abrazo hermano. Chau.

Audio número 2

Walter Ríos: Hola, Fernando.

Fernando Padilla: Hola, Waltercito ¿vas a venir?

WR: Nooo… estoy, pucha mare, acá… de verdad, discúlpenme pero…

FP: ¿Dónde estás? ¿Callao?

WR: Tengo una gripe de la patada…

FP: (…) el Solís se ha ido, carajo. Y estoy acá con Demetrio, con Jimmy Arbulú, porque hemos salido de trabajar del penal, hemos salido siete treinta, veinte para las ocho de la noche.

WR: Ya. Uy, discúlpame hermano, estoy con la gripe…

FP: Estuvo el Solís, pero por lo menos él debería quedarse pues, ni contesta, se hace el (…), cholo medio cojudo es. Al serrano, ni con las manos, como dicen…(risas)

WR: (Risas) Yo estoy con un dolor de cabeza…

FP: Jimmy está por acá, volando hemos venido de Lima, desde el penal… ¿Y ahora, el cholo Gonzalo Meza?

WR: Uy, no sé. Sí me dijo, este… ¿cómo se llama?.. Solís, pero estoy con un dolor de cabeza, que ahorita me voy a tomar algo para meterme a la cama.