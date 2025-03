El exfuncionario es investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y de negociación incompatible por supuestos actos irregulares durante su gestión, por el Caso “Qali Warma”.

Sin embargo, pese a que el 31 de enero pasado dejó el cargo ministerial, en medio de las investigaciones fiscales abiertas en su contra; el gobierno decidió contratarlo como alto funcionario en el Mincetur.





Así lo dio a conocer el Secretario General del Mincetur, Carlos Alberto Zavala, a través del Oficio Nro. 386-2025-MINCETUR remitido al Jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía (MEF), Raúl Menacho Marcelo.

En el documento se señala que a partir del 3 de marzo del 2025, Demartini Montes asumirá el cargo bajo el régimen laboral del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

Dicho régimen, como se recuerda, está destinado para altos funcionarios que desarrollan actividades de asesorías, consultorías y actividad profesional calificada. Según el registro de contrataciones de Produce para personal FAG, el sueldo para este tipo de régimen laboral promedia los S/15.000.









El Comercio se comunicó con el abogado de Demartini, Fernando Silva, quien señaló que se trata de un contrato FAG como “Asesor del Ministerio de Comercio Exterior para ver temas relacionados al Plan Copesco”.

En ese contexto, ayer martes, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, evaluó el requerimiento de la fiscalía para que se dicten nueve meses de impedimento de salida el país contra Demartini Montes.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el magistrado anunció que su decisión sería notificaría a través de sus casillas electrónicas

Según la imputación fiscal, el exfuncionario se habría interesado en que la empresa Gambrinos, vinculada al periodista Martín Riepl, pueda ser favorecida como proveedora de los programas sociales del Midis para los años 2024 y 2025.

En la audiencia, el fiscal supremo adjunto Marcial Páucar, señaló que según lo declarado por el aspirante a colaborador eficaz 02-2024-522-F, Carlos Guillén -sindicado amigo de Dina Boluarte y Nicanor Boluarte- le habría indicado que Demartini estaba buscando favorecer a la referida empresa.

“Es así que yo grabé la conversación que sostuve con el señor Carlos Guillén en la que se escucha cómo el ministro Julio Demartini habría beneficiado para el año 2025 señalando que dicho ministro era amigo de Martín Riepl, uno de los dueños de la empresa Gambrino, porque habría buscado que sigan las conservas de pollo y pavita el próximo año 2025.” Aspirante a colaborador eficaz 02-2024





Fiscalía señala que distribución de productos a Qali Warma se hizo a través de terceros proveedores





Para sustentar dicha versión, el fiscal informó que la empresa Gambrino vendió a terceros proveedores del programa Qali Warma del Midis durante el 2024. Entre sus productos que denominó “liberados”, se encontraban precisamente conservas de pollo que fueron entregadas a colegios de la región Lambayeque.

Páucar Chapa agregó que el Midis remitió información a la fiscalía dando cuenta que fueron 198 empresas proveedoras de Qali Wama las que “liberaron”, es decir que fueron distribuidores, de los productos de la empresa Gambrinos, los mismos que fueron distribuidos a Unidades Territoriales como Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Callao, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

En esa línea, señaló que los representantes de la empresa Gambrinos, con el fin de poder vender su productos alimenticios en forma directa al Programa Qali Warma; en noviembre del 2024 procedieron a inscribirse en el Proceso de Compras Electrónicos 2025, solicitud que fue admitida por el especialista de la Coordinación de Contrataciones y Seguimientos conforme al Expediente 0434-2025-MIDIS de fecha 27 de noviembre del 2024.

“En el anotado mes, el investigado Julio Javier Demartini Montes, al tener amistad con el señor Martín Riepl, cuyos familires al ser propietarios de la empresa Gambrinos; presumiblemente, se habría interesado en forma indirecta en la contratación de la indicada empresa con los Comités de Contratación para que la referida empresa pueda seguir vendiendo las conservas de pollo y pavita en el 2025.” Marcial Páucar, fiscal supremo adjunto





El representante del Ministerio Público señaló también que, entre otros documentos enviados por el Midis, se encuentran las copias certificadas de las resoluciones de la Dirección Ejecutiva de los Comités de Compra que suscribieron contrato con la empresa Gambrino en el 2024.

“A partir de esta información se advierte la existencia de más de 200 contratos entre la referida empresa y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del programa Qali Warma”, dijo el fiscal.

Por tanto, indicó que existen elementos de convicción respecto a la imputación en contra del investigado. Además, señaló que existe también un peligro de fuga y obstaculización, pues está latente su posible designación como embajador del Perú en El Vaticano.

Sumado a ello, indicó, Demartini tiene otra investigación vinculada a Qali Warma ante la Segunda Fiscalía Suprema Pena, por el delito de obstrucción a la justicia, por presuntamente haber buscado que testigos del referido caso no declaren a los medios de comunicación.

“Indefectiblemente generaría un latente peligro de fuga permanente de dicho investigado pues resulta evidente el riesgo de que abandone el país de manera indefinida ¿y por qué el Ministerio Público llega a esta conclusión? en razón a su capacidad económica por el cargo otrora en ejercicio y por el eventual cargo a ocupar pueda solventar un asiento familiar en el extranjero, situación que pondría en serio riesgo la finalidad de la presente investigación.”

Marcial Páucar, fiscal supremo adjunto





Páucar Chapa expresó además, que su reciente contratación en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no asegura su permanencia en el país. Esto, precisó, debido a que si pudo renunciar a un cargo como el de ministro del Midis, también puede renunciar con facilidad a un cargo como el de asesor o consultor del Mincetur.

El procurador se adhirió al pedido de la fiscalía, al señalar que se han evidenciado elementos sólidos que vinculan a Demartini con los ilícitos atribuidos y, teniendo en cuenta que concurren los requisitos necesarios, resulta razonable y necesario que se declare fundado el pedido de impedimento de salida del país.





"Es falso que la empresa provea de alimentos a Qali Warma"

Fernando Silva, abogado de Julio Demartini, aseguró ante el juez que era “falso” que la empresa Gambrinos haya sido proveedora del Midis o del Programa Qali Warma, en el 2024 o 2025.

En esa línea, aseguró que a través de un oficio D000269-2025-MIDIS remitido a la fiscalía ha referido que la citada empresa no ha tenido tratos con ningún programa o los comités de contratación regional.

Sobre las terceros proveedores, dijo el abogado, que “han liberado” productos de la empresa Gambrinos, estos son terceros que contratan con el Estado y sobre los cuales “ningún funcionario público puede o genera ninguna posibilidad de decirle a quién comprarle los productos. Pueden comprarle a quien quiera”.

“No existen y son falsos por lo siguiente. Ya en el expediente obran documentos en los que el Midis le dice al señor fiscal que no hay contratos con la empresa Gambrinos en el año 2024 (…) En dicho oficio, el represetante del Midis, de manera textual señala que la empresa Gambrinos, no ha tenido ninguna contratación con el Estado, no hay ningún comité que haya hecho contratación alguna en el año 2024 y tampoco en el 2025, con la empresa Gambrino.” Fernando Silva, abogado de Julio Demartini





El abogado resaltó la declaración del representante de la empresa Gambrinos quien ha reafirmado que nunca han contratado con ningún programa del Midis. Por tanto, reiteró que en el expediente no encontraría un solo contrato firmado entre la empresa y el Midis, “porque no los hay”.

Por todo ello, Silva señaló que no existen elementos de convicción sobre la comisión del presunto delito atribuido a su patrocinado y por tanto, no se cumplía el primer presupuesto necesario para la imposición del impedimento de salida del país.

Resaltó además, que uno de los principales elementos de convicción es la declaración de un aspirante a colobador eficaz que habla sobre “lo que escuchó” Carlos Guillén, es decir un tercero.

Agregó que fue su patrocinado Demartini, quien ha reconocido que recibió en su despacho a Guillén en noviembre del 2024 y enero del 2025; y quien colaboró con la investigación al entregar los videos sobre las visitas.

Respecto al peligro de fuga, el abogado aseguró que tampoco existe ya que, el argumento sobre su nombramiento como embajador en El Vaticano, no se ha efectuado y que no se sabe si va a pasar. Además, señaló que su patrocinado no podía irse luego de dejar el cargo ministerial, ya que tenía que realizar el proceso de “transferencia” a la gestión que lo sucedió.

Dicho proceso, indicó, concluyó el pasado 28 de febrero del 2025, según el acta de transferencia; por tanto, “no podían nombrarlo en ningún otro cargo público hasta el 28 de febrero de este año”.

Además confirmó que su patrocinado ya tiene un trabajo dentro del país, como “Asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo” desde el 3 de marzo último.

“No es así, no lo nombraron, no lo van a nombrar porque mi cliente tiene otro empleo en el Estado. Hemos adjuntado también el contrato que tiene mi cliente, vigente a partir del día 3, con el Ministerio de Comercio Exterior, como asesor. Tiene arraigo laboral ya.”

Fernando Silva, abogado de Julio Demartini









Por tanto, concluyó, la fiscalía está requiriendo una limitación “desproporcional” sobre la base de una designación en el extranjero que no ocurrió.

A su turno, el exministro Julio Demartini negó cualquier conversación para su designación como embajador en el extranjero, por lo que aseguró que actualmente vive de su trabajo como asesor del Mincetur, tiene empresas, pero que su principal trabajo es ser funcionario público.

En esa línea rechazó las imputaciones en su contra y alegó que “personas han querido incriminarme en hechos que no he participado”.





“Señor magistrado no hay ningún hecho concreto para ser embajador y así lo hubiera mi prioirdad es quedarme en Perú, seguir trabajando es la razón del nuevo contrato, soy gestor público (…) Un impedimento de salida es cuando se tiene que asociar que una persona quiere huír y yo lo que más quiero es que estas cosas se esclarezcan. No tengo nada que ocultar” Julio Demartini, exministro del Midis.