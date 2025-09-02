El exministro Julio Demartini, quien renunció al cargo en enero de este año tras haber sido incluido en la investigación del caso Qali Warma, regresa al Ejecutivo como funcionario en el despacho del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

En el boletín extraordinario de normas legales de El Peruano la noche del lunes 1 de setiembre, el Ejecutivo formalizó el nombramiento de Demartini Montes.

El cargo específico que ocupará será el de asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El documento lleva la firma de Eduardo Arana.

Previamente, El Comercio informó que Julio Demartini ya había vuelto a trabajar en el Gobierno, tras haber sido contratado como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) bajo la gestión de Desilú León.

Su nombramiento ocurrió un día ante que el Poder Judicial evaluara el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país que había formulado el Ministerio Público para investigarlo como exministro de Desarrollo e Inclusión Social.

Demartini fue ministro desde diciembre del 2022 hasta enero del 2025, cuando renunció tras haber sido involucrado en la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones del programa Qali Warma.

La Fiscalía de la Nación le atribuye los supuestos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia en una presunta trama para favorecer a empresas e impedir que se desarrollen investigaciones internas que habrían permitido detectar problemas con estas licitaciones.