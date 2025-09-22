Tomás Aladino Gálvez Villegas - quien fue reincorporado al Ministerio Público por el Tribunal Constitucional- es el nuevo fiscal de la Nación interino. Esto tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender a Delia Espinoza por seis meses.

En un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) señaló que Gálvez asume la función tras la decisión de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos -con mayor antiguedad en el colegiado- de declinar al cargo.

“Ante lo cual a partir de la fecha Tomás Aladino Gálvez Villegas asume el cargo de fiscal de la Nación interino, contando con el apoyo unánime de los miembros de la Junta en pleno ”, indica la JFS en un comunicado.

¿Quién es Tomás Gálvez?

Tomás Gálvez ingresó al Ministerio Público en enero de 1993 como fiscal adjunto provincial. En diciembre 2015 asumió como fiscal supremo.

En abril del 2021, la JNJ lo destituyó por unanimidad al considerar que incurrió en una falta muy grave vinculada a la trama de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y a llamadas con el hoy prófugo ex juez supremo César Hinostroza.

A fines de abril, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que destituyó a Tomás Gálvez como fiscal supremo y ordenó su reposición en el mismo cargo.

Gálvez es el fundador del partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, una de las 43 agrupaciones inscritas. Incluso, antes de su reincorporación al Ministerio Público había expresado sus intenciones de postular. Luego, tuvo que alejarse de dicho grupo para poder volver a ejercer como fiscal supremo.

A fines de agosto, Gálvez presentó una denuncia constitucional contra la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por haber tratado de impedir su regreso al Ministerio Público.

Pablo Sánchez declinó

El domingo, Pablo Sánchez fue designado como fiscal de la Nación interino por tratarse del miembro de la JFS con mayor edad. Sin embargo, fuentes de El Comercio indicaron que por motivos personales, el magistrado habría decidido limitar su función a un breve período de transición.

Además de Pablo Sánchez integran la Junta de Fiscales Supremos: Zoraida Ávalos, Tomás Aladino Gálvez, Juan Carlos Villena y Patricia Benavides.

“Designar al abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, como fiscal de la Nación interino, a partir de la fecha en mérito a la resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición", indica la resolución publicada en edición extraordinaria de “El Peruano” el último domingo.

Suspendida por faltas graves y muy graves por la JNJ, Delia Espinoza había sido elegida para un periodo de tres años (2024-2027).

