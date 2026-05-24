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La JNJ dará a conocer los resultados de la evaluación curricular para elegir al nuevo jefe de la ONPE el 29 de mayo. (Foto: Andina)
La JNJ dará a conocer los resultados de la evaluación curricular para elegir al nuevo jefe de la ONPE el 29 de mayo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que los resultados de la evaluación curricular, siguiente etapa del concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se conocerán este viernes 29 de mayo.

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