La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que los resultados de la evaluación curricular, siguiente etapa del concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se conocerán este viernes 29 de mayo.

🔴 ATENCIÓN: Los resultados de la 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿, siguiente etapa del concurso público para elegir al jefe de la ONPE, se conocerán este 𝘃𝗶𝗲𝗿𝗻𝗲𝘀 𝟮𝟵 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘆𝗼. ¡Éxitos, postulantes! 👏🏼 pic.twitter.com/8RriTQiyyK — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 24, 2026

Solo dos postulantes habían pasado a la etapa de evaluación curricular del concurso público. Ellos son Carlos Martín Eulalio Loyola Escadillo y Amparo Ortega Campana.

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Los dos postulantes aptos para la etapa de evaluación curricular deberán presentar la documentación correspondiente, a fin de calificar la formación académica, experiencia y trayectoria profesional e investigación.

El plazo de presentación será del 22 al 26 de mayo. Toda documentación remitida con posterioridad al plazo establecido se tiene por no presentada. Además, no se admitirá la subsanación de documentos.

Se trata del currículum vitae con copia de la documentación que lo sustente, completa, debidamente escaneada por el anverso y reverso de corresponder el caso. Deberá hacerse en la extranet de la JNJ, la que tiene carácter de declaración jurada.

En caso de presentar investigaciones debe adjuntar los archivos digitales en formato Word, juntamente con la documentación señalada en el párrafo que antecede, indicando la fuente de verificación física o virtual de las mismas.

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El pasado 29 de abril la JNJ convocó a un concurso público para elegir al nuevo jefe d la ONPE luego de aceptar la renuncia de Piero Corvetto Salinas, el 21 de ese mismo mes, luego de las irregularidades registradas durante la primera vuelta.

La elección del nuevo titular de la ONPE consta de cuatro etapas: evaluación de conocimientos (25 %), revisión curricular (20 %), estudio de caso con presentación de plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %).