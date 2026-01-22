La Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidida por la doctora María Teresa Cabrera Vega, decidió no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, en el marco de la convocatoria n.° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ de los Procedimientos Individuales de Evaluación Integral y Ratificación.
Luego de desarrollada la ponencia presentada por el miembro del Pleno, Cayo César Galindo Sandoval, se procedió a la votación correspondiente, aprobándose por mayoría la no ratificación del magistrado.
De acuerdo con lo señalado en el informe de evaluación, Sánchez Velarde no logró satisfacer de manera integral los rubros exigidos para su ratificación, entre ellos los criterios de idoneidad e integridad, que comprenden la conducta funcional, la asistencia y puntualidad, los antecedentes disciplinarios, la calidad de sus decisiones y su desarrollo profesional.
Asimismo, el magistrado registra una suspensión de ciento veinte días, tras acreditarse que incurrió en la comisión de faltas disciplinarias calificadas como muy graves.
Con esta decisión, la Junta Nacional de Justicia reafirmó su compromiso de garantizar procedimientos idóneos, meritocráticos e imparciales en los procesos de nombramiento, ratificación, evaluación y disciplina de jueces y fiscales, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia del país.
Pablo Sánchez presentará recurso de reconsideración
No obstante, el exfiscal de la Nación anunció que presentará un recurso de reconsideración ante la JNJ. Según señaló, cuenta con más de 40 años de carrera fiscal, los cuales han sido desestimados, pese a que los hechos cuestionados ya fueron objeto de sanción administrativa o fueron archivados por el Ministerio Público, como el presunto intento de influenciar en la contratación de su hijo. Además, se precisa que el magistrado se encontraba próximo a jubilarse este año por límite de edad.
Finalmente, se cuestionó el contenido de la nota de prensa emitida por la JNJ, la cual fue calificada como provocadora, señalándose que merece el rechazo de quienes conocen la trayectoria del magistrado, a quien —según esta postura— se le estaría formulando una acusación de carácter político ante la ausencia de fundamentos jurídicos suficientes.
