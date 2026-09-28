La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó la lista oficial de postulantes aptos y no aptos para el concurso público de selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según la relación difundida, los candidatos aptos que siguen en carrera en el proceso son:
- Ernesto Antonio Aranda Vergara
- Jorge Félix Balarezo Rengifo
- Augusto Ernesto Bernuy Alva
- Teresa Giovanna Durand Silva
- Marco Aurelio Espinoza Rivera
- Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo
- José Alfredo Pérez Duharte
- Sarita Piscoya Morales
- Manuel Isidro Vásquez Flores
En tanto, los postulantes declarados no aptos en el proceso de selección son:
- Víctor Omar Álvarez Herrera
- David César Espinoza Acosta
- Luigino Pilotto Carreño
Cabe indicar que la JNJ refirió que los postulantes no aptos podrán visualizar el motivo a través de su extranet (https://extranet.jnj.gob.pe/loginV4).
Asimismo, del 29 de setiembre al 1 de octubre se podrá realizar la interposición de los recursos de reconsideración de los postulantes no aptos.
El procedimiento de selección de la nueva autoridad contiene cuatro etapas de evaluación sucesivas y obligatorias de carácter estrictamente eliminatorio. Los aspirantes necesitan alcanzar una calificación mínima de 70 puntos sobre un máximo de 100 en cada fase del concurso para continuar en competencia.
El cuadro de calificaciones otorga un valor del 25% al examen de conocimientos y un 20% a la evaluación curricular de cada participante. Asimismo, la sustentación del plan de trabajo equivale a un 20% de la nota final, mientras que la entrevista personal define el 35% restante.
La convocatoria de la JNJ se inició pocas semanas después de que el pleno declaró desierto el primer concurso de méritos de este año. Aquella decisión unánime de los miembros se oficializó mediante la Resolución N° 414-2026-JNJ, la cual se aprobó a mediados de julio.