La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer la relación de postulantes aptos y no aptos para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Foto: GEC)
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer la relación de postulantes aptos y no aptos para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó la lista oficial de postulantes aptos y no aptos para el concurso público de selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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