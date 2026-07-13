El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizará este martes 14 de julio, la entrevista personal al único postulante en carrera, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, para el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como se recuerda, Loyola fue restituido en el proceso de selección al declarar fundado el recurso de reconsideración presentado por dicho candidato contra su exclusión del concurso público.

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Loyola Escajadillo había sido apartado del proceso bajo la Resolución N° 414-2026-JNJ tras verificarse que omitió declarar dos procesos judiciales civiles en trámite al momento de registrar su postulación.

Esta exclusión, sumada a la renuncia por motivos de salud de la postulante Amparo Ortega el pasado 23 de junio, había provocado que el concurso fuera declarado desierto por la JNJ.

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De acuerdo a las bases de la convocatoria, la entrevista personal se realizará a las 11:00 h en sesión pública en la Sala de Actos de la JNJ, en San Isidro, y será transmitida en tiempo real en las redes sociales oficiales del organismo autónomo.

Esta última etapa del concurso público de méritos contempla la evaluación de los siguientes aspectos: trayectoria profesional, solvencia e idoneidad, proyección personal y los resultados de las pruebas de confianza aplicadas (pruebas patrimonial, socioeconómica, psicológica y psicométrica).

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Para ello, el pleno de la Junta Nacional de Justicia contará con toda la información del postulante, registrada en una carpeta virtual, la hoja de vida que resume sus datos más destacados, los resultados de las pruebas de confianza, así como cualquier otra información considerada necesaria.

Finalizada la entrevista personal, los miembros del pleno calificarán al postulante, cuyo puntaje, con la fundamentación correspondiente, será publicado en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM).

¿Cuál será el siguiente paso?

El cuadro de méritos se elabora en base al promedio final obtenido con las calificaciones de las etapas precedentes, aplicándose los valores establecidos en el Reglamento de Concursos. Posteriormente se procede al acto de votación nominal y se deja constancia del sentido del voto y su justificación.

Cabe recordar que el pleno de la JNJ nombrará al postulante que obtenga el voto de por lo menos los dos tercios del número legal de sus miembros. Si el postulante no alcanza el número de votos requeridos, la plaza se declara desierta.