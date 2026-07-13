Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo fue restituido en el concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE y es el único postulante en carrera. (Foto: JNJ)
Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo fue restituido en el concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE y es el único postulante en carrera. (Foto: JNJ)
Por Redacción EC

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizará este martes 14 de julio, la entrevista personal al único postulante en carrera, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, para el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.