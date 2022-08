El Noveno Juzgado Constitucional de Lima a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso, admitió a trámite un nuevo recurso de hábeas corpus presentado a favor de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. El pedido exige que esta sea excarcelada y cumpla arresto domiciliario.

Según la resolución a la que accedió El Comercio, la demanda se interpuso contra el juez Raúl Wenceslao Justiniano Romero en su condición de titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, por supuesto atentado contra la libertad individual, del debido proceso, de la motivación de resoluciones judiciales, y del derecho a la salud.

Paredes Navarro se encuentra detenida preliminarmente desde el pasado 10 de agosto por requerimiento del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder que la investiga por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros.

El petitorio fue presentado por el abogado Víctor Manuel Vallejo Vásquez, quien no es defensa legal de la hermana de la primera dama Lilia Paredes.

Vallejo Vásquez, quien también tenía una cuenta en redes sociales a nombre de Soluciones Legales, mostraba su simpatía por personajes vinculados al gobierno como el abogado Ronald Atencio, quien se ha reunido con el presidente Castillo.

“Disponga que la favorecida Jennifer Paredes Navarro cumpla el mandato de detención preliminar en su vivienda o en una clínica para seguir su tratamiento, debido a que ha sido infectada con el virus del Covid-19, puesto que, pese a tener conocimiento de ello, no se ha dispuesto ninguna medida al respecto por el juzgado en mención”, se indica en la solicitud.

El pasado 11 de agosto, durante su audiencia de control de identidad tras entregarse a la justicia, se informó que Paredes había dado positivo a las pruebas de Covid-19. El juzgado dispuso su atención médica.

Resolución que admite recurso de hábeas corpus a favor de Yenifer Paredes.

Razones de salud y resolución inmotivada

No obstante, el recurso de hábeas corpus presentado cuestiona que la condición de salud de Yenifer Paredes, al haber dado positivo al Covid-19, es de gravedad puesto que está vigente el Estado de Emergencia Sanitaria dispuesto por el Gobierno.

En ese sentido, aseguró que en la audiencia de control de identidad, en la que se informó la condición de salud de la beneficiada, incumplió su labor de juez y su obligación de aplicar el control difuso y convencional para hacer justicia.

Otro argumento alegado contra el magistrado, es que este habría resuelto la detención preliminar de manera desproporcionada y inmotivada, puesto que Paredes participó en diligencias a las que fue citada.

“Se acotó del mismo modo, que, si una persona es citada y esta acude a las citaciones, y participa en diligencias, no existe el peligro de fuga, señalando finalmente que la favorecida no ha sido sindicada por persona alguna por la supuesta comisión de hechos ilícitos, por lo que, no se justifica que la medida dictada en su contra se mantenga”, se indica.

Por ello, el magistrado Justiniano Romero no habría ejercido su rol de juez de garantías, pues con sus decisiones habría vulnerado el derecho a la libertad de la beneficiaria, así como su derecho a la salud, ya que la resolución cuestionada carecería de razonabilidad y proporcionalidad vinculados al principio de la Justicia.

Por todo ello, y en atención al Nuevo Código Procesal Constitucional -que prohíbe rechazar las demandas constitucionales de manera liminar- el juez constitucional se declaró competente para analizar el caso y dispuso admitir a trámite el hábeas corpus.

“En atención a lo expuesto, es necesario que se realice una sumaria investigación, a efectos de contar con los elementos suficientes para emitir la resolución correspondiente, por lo que, debe procederse de conformidad con el Artículo 5°del Nuevo Código Procesal Constitucional, a fin de que absuelva la presente demanda”, remarcó.

El juez Torres Tasso es el mismo que el martes de esta semana admitió a trámite el recurso de hábeas corpus que presentó el presidente Pedro Castillo, buscando anular el allanamiento a Palacio de Gobierno y cuestionando la labor de la fiscalía.

El último miércoles, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez John Paredes Salas, rechazó un primer recurso de hábeas corpus presentado por el ciudadano Julio Jove Vilca a favor de Yenifer Paredes