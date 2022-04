La empresaria Karelim López reveló que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, habría promovido la destitución de Daniel Soria del cargo de procurador general de la República para “calmar” al exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco. Esto, luego de que el exprocurador denunciara irregularidades en el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización este miércoles 27 de abril, aseguró que una de las promesas que realizó el primer ministro fue retirar del puesto a Soria.

“(¿Usted conoce el hecho de que el actual premier habría presionado para que el exprocurador Daniel Soria sea sacado del puesto?) Esas fueron una de sus promesas para que Bruno (Pacheco) se tranquilizara y no pensara que esto iba a ser un tema tan grande como se hizo. Él dijo que iba a sacar al procurador que iba a calmar las cosas, que iban a manejar las cosas”, indicó.

López Arredondo deslizó que esta presunta maniobra realizada por Torres Vásquez le habría hecho merecedor del puesto de primer ministro, cuando asumía el rol de titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señaló, además, que también fue el jefe del gabinete ministerial quien amedrentó a Pacheco y se encargaron de “callarlo”.

“(¿A raíz de esa conducta del ministro de Justicia aquel entonces, el premier se gana ese cargo a raíz de esas actitudes pocos honestas?) Por supuesto”, dijo López

Previamente, la empresaria ratificó las declaraciones que brindó previamente a la Fiscalía como colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata III, en las que señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, es el cabecilla de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) con su exministro (Juan Silva) de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, declaró ante el grupo de trabajo parlamentario.