La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de “Panorama”, denunció la existencia de un supuesto plan del Ministerio del Interior para atentar contra ella y su familia como consecuencia de sus reportajes contra el ahora titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

A través de un video publicado en sus redes sociales, afirmó que dicho plan se activó por la investigación que realiza dicho programa sobre la mina “El Dorado”, donde también están involucrados altos mandos de la Policía Nacional (PNP).

“Esta tarde 31 de agosto del 2025 hemos sido informados que en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se viene planificando un ataque, un atentado en mi contra que buscaría disfrazarse con la fachada de delincuencia común, un asalto, un robo violento”, expresó.

“Sabemos también que existe una carpeta con seguimientos hacia mi persona e incluso se ha rastreado, se ha hecho un esquema con mis padres, mis hermanos y mis hijos”, agregó en el video.

Por ello, Ramírez Camarena pidió garantías para su vida o que se alerte cualquier cosa que pudiera sucederle a su familia.

“Dejar muy en claro que esta clase de amenazas, acciones, no amedrentan a los periodistas, todo lo contrario, nos llama a trabajar con más ahínco y a llegar hasta el último detalle, la última evidencia que podamos lograr para entregarla a la justicia”, sentenció.

Sobre el tema, el Mininter se pronunció en “X” (antes Twitter) negando cualquier plan para atentar contra la integridad de la reportera y que en dicho portafolio “no se realizan ni se toleran actos al margen de la ley”.

“Desde el Ministerio del Interior negamos tajantemente que la Dirección General de Inteligencia (Digimin) haya planeado atentar contra la integridad de la periodista Karla Ramírez de Panamericana Televisión”, mencionó.

“Desde el Mininter no se realizan ni se toleran actos al margen de la ley. Muy por el contrario, nuestro deber es garantizar la seguridad de la ciudadanía y combatir el crimen en todas sus modalidades”, acotó.

Santiváñez se pronuncia

Al respecto, el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, atribuyó la denuncia de la reportera a que está “estresada”. Dijo que Ramírez Camarena es una de las que inicia las ‘noticias criminis’ y en alguna oportunidad la denunció, hecho que no fue admitido.

“Está estresada. Nosotros desde todo punto de vista rechazamos absolutamente las manifestaciones brindadas por la periodista Karla Ramírez”, manifestó.

“Es cierto que nosotros hayamos tenido muchas diferencias. No es que Karla Ramírez haya estado haciendo seguimiento, es la periodista que inicia las noticias criminis. Incluso en alguna oportunidad, tanto a ella como a otros dos o tres periodistas, tomé la decisión de denunciar. La denuncia no fue admitida y allí quedó”, añadió.

Gremios periodísticos se pronuncian

Al respecto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunció públicamente este hecho y exigió una inmediata investigación sobre la denuncia de la periodista Karla Ramírez.

“El IPYS denuncia públicamente estos hechos y exige inmediata investigación sobre lo declarado por la periodista, quien investiga y fiscaliza la función pública como parte de su trabajo”, indicó en un pronunciamiento.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) calificó de “extrema gravedad” la denuncia de Ramírez Camarena y refirió que el deslinde del Mininter es “insuficiente”.

“La ANP considera de extrema gravedad lo denunciado por lo que exige una investigación célere y se le brinden las debidas medidas de protección a la periodista. El comunicado del Ministerio del Interior, en el que niega responsabilidad resulta insuficiente e infundado”, subrayó.

