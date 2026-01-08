Kast y su preocupación por la delincuencia, migración y minería ilegal: todo lo que dejó su visita al Perú

En una breve visita que no superó las 24 horas, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tendió puentes de diálogo con el Perú como una suerte de antesala a su asunción al poder, al sostener reuniones con el mandatario José Jerí, congresistas y representantes del sector empresarial. Su agenda estuvo centrada en la lucha contra el crimen organizado trasnacional y la migración irregular, aunque también evidenció una creciente preocupación por el avance de la minería ilegal.

Al cierre de la jornada, Kast Rist destacó los encuentros sostenidos y señaló que se marchaba “contento”, al tiempo que manifestó su expectativa de que los próximos cuatro años “sean los mejores” en términos de las relaciones bilaterales con el Perú, el tercer país al que arriba luego de ganar los comicios en diciembre. Aunque la visita no derivó en la suscripción de acuerdos formales —asumirá la Presidencia recién el 11 de marzo—, sí abrió un espacio para el diálogo y futuros acercamientos. Por ejemplo, se manifestó el deseo de restablecer los Gabinetes Binacionales que quedaron suspendidos.

Los puntos abordados

Kast arribó a Palacio de Gobierno, en Lima, a las 11:57 a.m., donde fue recibido por el presidente Jerí y el canciller Hugo de Zela. Ambos líderes se estrecharon la mano, intercambiaron breves palabras y saludaron a la prensa apostada en el lugar, antes de ingresar al recinto para dar inicio al encuentro. Minutos después, se trasladaron al Salón Túpac de la Casa de Pizarro, donde sus respectivos equipos se ubicaron frente a frente.

Durante su intervención ante la prensa —antes de que la reunión pasara a desarrollarse en privado—, Jerí saludó la visita del presidente electo y señaló que la relación con Chile constituye para el Perú una política de Estado, al tratarse de países vecinos unidos por profundos lazos.

“Tenemos al mismo tiempo importantes coincidencias, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afectan a nuestros países”, expresó Jerí.

También mencionó entre los principales desafíos la promoción del comercio, la inversión y el turismo. Señaló estar convencido de que este primer encuentro “permitirá sentar las bases” para un trabajo conjunto.

Por su parte, Kast agradeció a Jerí por el recibimiento y subrayó su voluntad de mantener “buenas relaciones con nuestros vecinos”. En ese marco, advirtió que el crimen organizado “es una especie de industria trasnacional que no respeta fronteras ni banderas”, por lo que —remarcó— requiere ser enfrentado de manera conjunta.

Respecto a la migración irregular, señaló que “en algunos casos ha sido una migración forzosa”, producto del irrespeto a las normas democráticas. “En algunos países hay personas que sea por persecución política, por situación económica, han debido dejar su país no voluntariamente; y hay una nación de nuestro continente que tiene 8 millones de personas en esa condición, y eso nos afecta a todos”, expresó en referencia a Venezuela.

El mandatario electo también expresó su preocupación por el avance de la minería ilegal, a la que consideró una manifestación del crimen organizado. Kast señaló que busca evitar que este fenómeno impacte en su país y que su combate requiere de acuerdos internacionales, a fin de que el mineral extraído ilegalmente “no tenga salida por ningún puerto o aeropuerto de las naciones que rodean donde está ese fenómeno”.

Justamente, en una conferencia de prensa en el aeropuerto antes de partir, donde atendió a medios peruanos y chilenos, Kast se refirió a la urgencia de trabajar en conjunto para cortar el camino que sigue el oro ilegal. Ante una consulta de El Comercio, respondió: “Por supuesto que tenemos la preocupación legítima cuando hay minería ilegal, que entra en la línea del crimen organizado. [...] ¿Cuánto del oro que sale de Perú es de producción de la minería ilegal? ¿Por dónde sale? ¿Quién lo compra?”.

Para el presidente electo de Chile, la lucha contra la minería ilegal “requiere que nos unamos”. “Así como nos tenemos que unir para evitar la inmigración irregular, tenemos que unirnos para enfrentar el crimen organizado. El crimen organizado no tiene banderas, no tiene fronteras, no respeta la legislación de los países”, aseveró.

Kast insistió en que no bastará con que su país tome acción: “Si no nos unimos en esto, bueno, ¿cómo lo combatimos? Lo podemos combatir nosotros en Chile, pero se va a hacer fuerte en Perú; por lo tanto, van a volver sobre nosotros. Esto tiene que ser algo que nos aúne a todos los países”, dijo.

Allí también Kast reiteró su conteo y señaló que los migrantes en situación irregular en su país aún tienen 63 días para abandonar el territorio chileno, con la posibilidad de retornar posteriormente “con todos sus papeles en regla”. Remarcó que la medida apunta a restablecer el orden y afirmó comprender la preocupación de otros países, al tiempo que sostuvo que no se busca vulnerar la dignidad de las personas.

“Esperamos en el tiempo que otros países que han manifestado su discrepancia con lo que nosotros planteamos, puedan repensar su postura y colaborar para que personas que han sido obligadas a salir de Venezuela puedan volver a su patria”, aseveró en diálogo con la prensa desde un salón privado en el aeropuerto Jorge Chávez.

Kast partió a Santiago acompañado por los senadores electos Enrique Lee y Renzo Trisotti, quienes formaron parte de su comitiva junto con el gobernador de la Región Arica y Parinacota, Diego Paco, entre otros.

El factor empresarial

Más temprano, Kast sostuvo un desayuno de trabajo con el Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) en el Country Club Lima Hotel, en San Isidro, un encuentro que reunió a unos 50 líderes empresariales de ambos países, pertenecientes a sectores como la minería, la agroindustria, la energía y el comercio.

Mediante un comunicado, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) señaló que el objetivo del diálogo fue intercambiar visiones sobre los desafíos y oportunidades “para fortalecer la relación bilateral desde una perspectiva empresarial y de cooperación”. En ese espacio, se detalló, el mandatario electo destacó la importancia de recuperar el crecimiento económico, atraer inversiones y fortalecer la confianza empresarial.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, explicó a El Comercio que durante la reunión se encontraron muchas similitudes con las problemáticas y retos que afrontan ambas naciones y la calificó de “muy positiva”. En el encuentro también se abordó el impacto de las economías ilegales y sus repercusiones en el país.

“El hecho de que el presidente electo se haya acercado a nuestro país antes de asumir el cargo, no solamente tiende puentes con el empresariado peruano, sino también con el gobierno del Perú, porque como él mismo ha expresado, tenemos la oportunidad de trabajar bilateralmente para encontrar sinergias y poder desarrollar también nuestras economías, teniendo una mejor posición también ante el mundo”, indicó.

Justamente, el embajador en retiro Carlos Pareja consideró que se trató de una visita “muy importante” para ambos países, al resaltar que logró articular al sector político con el empresarial. Añadió que el encuentro se produce luego de un período en el que, durante las gestiones de Dina Boluarte y del aún presidente chileno Gabriel Boric, si bien existían buenas relaciones a nivel técnico, no se registraba una cordialidad entre los mandatarios, un elemento que calificó como fundamental.

“Esa es la intención de Kast, que las relaciones trasciendan el aspecto técnico y se conviertan más en un entendimiento a nivel político para lograr una mayor sintonía, no solamente en los aspectos políticos, sino también en temas económicos bilaterales, inversiones, minería, agricultura, y por supuesto poder manejar el tema de la migración, que es un tema muy delicado”, opinó Pareja en diálogo con El Comercio.