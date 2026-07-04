El partido Acción Popular, bajo la presidencia de Julio Chávez Chiong, emitió este sábado 4 de julio un comunicado dirigido a su militancia y al público en general para fijar su postura y saludar la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta de la República, además de felicitar a Fuerza Popular por el triunfo obtenido en las urnas.

“Acción Popular se mantendrá en una posición vigilante, reafirmamos nuestro respeto irrestricto al Estado de Derecho y un sistema democrático que privilegie a las grandes mayorías”, señaló el partido en su comunicado.

La agrupación precisó que, si bien ha mantenido y mantiene discrepancias públicas con el comportamiento histórico del fujimorismo, respeta y reconoce el mandato soberano del pueblo peruano expresado en la segunda vuelta electoral.

Acción Popular saluda proclamación de Keiko Fujimori.

El pronunciamiento se da un día después de la proclamación formal de los resultados de la segunda vuelta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que formalizó el resultado a favor de Keiko Fujimori como ganadora de la contienda electoral frente a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú..

Acción Popular sobre desafíos que tendrá Keiko Fujimori

Respecto a los retos del gobierno que se instalará el próximo 28 de julio, Acción Popular sostuvo que la tarea de la nueva administración será convencer no solo a las fuerzas políticas opositoras, sino a la mitad de la población nacional, de que será capaz de reivindicar su historia reciente y pasada.

El partido político @AccionPopular saluda la proclamación oficial de la electa Presidente de la República, @KeikoFujimori y felicita al partido @FuerzaPopular__

Adelante! pic.twitter.com/dnrWKhGz95 — Partido Político Acción Popular (@AccionPopular) July 4, 2026

El partido añadió que el país necesita estabilidad y el fortalecimiento de sus instituciones para resolver los grandes problemas que afectan a la ciudadanía.

Finalmente, la agrupación fundada por Fernando Belaunde Terry reafirmó su respeto irrestricto al Estado de Derecho y a un sistema democrático que privilegie a las grandes mayorías del país.

El pronunciamiento se conoce mientras el Ejecutivo saliente, a través del primer ministro Luis Arroyo, ya dispuso el inicio de la transferencia de gestión hacia el equipo de Fujimori, liderado por Marco Vinelli, cuya oficina de trabajo ha iniciado un diagnóstico técnico de los ministerios con miras a las primeras decisiones del próximo gobierno.