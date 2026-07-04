Keiko Fujimori se encuentra a la espera de la proclamación oficial del JNE, anunciada para este 3 de julio. Foto: GEC.
Keiko Fujimori se encuentra a la espera de la proclamación oficial del JNE, anunciada para este 3 de julio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El partido Acción Popular, bajo la presidencia de Julio Chávez Chiong, emitió este sábado 4 de julio un comunicado dirigido a su militancia y al público en general para fijar su postura y saludar la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta de la República, además de felicitar a Fuerza Popular por el triunfo obtenido en las urnas.

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