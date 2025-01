La excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que esperaba una “mirada más realista” de la presidenta Dina Boluarte durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

“Resalto su optimismo, pero creo que a veces es demasiado optimista. Hay muchos problemas en nuestro país que creo que hay que priorizar, pero entiendo que hacia afuera, estando en Davos, lo que ha querido hacer es generar este espacio de confianza para que los inversionistas vayan. [...] Yo hubiese esperado una mirada más realista”, dijo en diálogo con El Comercio durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en Panamá.

En Davos, la presidenta aseguró que el Perú “ha recuperado su tranquilidad política, económica y social”. Y aunque reconoció que existe un problema de inseguridad ciudadana y crimen organizado, lo atribuyó a una situación global.

“Perú es un país que está entrando en una gobernanza tranquila. Tenemos un problema, sí, que es la criminalidad organizada internacional, que tampoco es típica solo en el Perú. Es global”, agregó Boluarte el pasado 22 de enero.

Pide cambios para la seguridad ciudadana

Keiko Fujimori evitó pronunciarse sobre la continuidad del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a pesar de la ola de inseguridad y el reciente atentado contra la sede de la fiscalía en Trujillo. No obstante, pidió cambios en las políticas públicas para combatir la inseguridad.

“No me pronunciaría sobre la persona, sobre todo porque no ha habido un debate partidario. Cuando haya una decisión de la bancada me pronunciaré, pero sí creo que tiene que haber cambios en la política de seguridad ciudadana”, dijo.

El Comercio informó la semana pasada que a los congresistas de Fuerza Popular se les pidió que declaren a título personal, no a nombre de la agrupación, sobre la situación de Santiváñez. Esto luego del atentado contra la fiscalía en Trujillo.

Sobre si postulará en las elecciones generales del 2026, la lideresa de Fuerza Popular se limitó a señalar que aún no toma la decisión. No obstante, dijo que le preocupa la fragmentación de partidos políticos de cara a los comicios del próximo año.

“Preocupante la fragmentación de partidos políticos porque lo que se necesita es una democracia más fuerte, más institucional y con partidos políticos sólidos. Nosotros desde Fuerza Popular estamos en ese esfuerzo”, aseveró.

El Comercio reveló recientemente que Fuerza Popular se abrió a la posibilidad de participar en las elecciones de 2026 en alianza con otros partidos de derecha, incluso sin Keiko Fujimori a la cabeza de la fórmula presidencial.

Keiko Fujimori añadió a El Comercio desde Panamá: “Este 2025 cumplimos 15 años [Fuerza Popular]. Los partidos debemos tener la mirada de seguir preparando a los jóvenes. Mi mensaje final ha sido ese: tenemos que darles las herramientas a los jóvenes para que ellos tengan una posición de liderazgo”.

Consultada por la polarización política, dijo que se debe “estar por encima” y “no caer en esa trampa”.

En Ciudad de Panamá, la lideresa del fujimorismo participó de una sesión denominada “América Latina y el Caribe en la geopolítica actual”.

Keiko Fujimori participa en un conversatorio en Panamá sobre América Latina y el Caribe. Foto: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

En el conversatorio también participaron el director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International University, Carlos Díaz-Rosillo; la embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ana Irene Delgado; y el gobernador del Atlántico, Colombia, Eduardo Verano de la Rosa. Lo moderó el vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, Andrés Rugeles.

(Con información de Christian Silva, enviado especial de El Comercio a Panamá).