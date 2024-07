Profunda felicidad y gratitud al saber que lo podíamos tener en casa.

—¿Le reclamó los años de prisión que pasó después del indulto de PPK?

Jamás.

—¿Quiere decir que no le ha pedido perdón?

Nosotros hemos hablado de nuestros errores políticos. Hoy tenemos muy claro que nuestra primera prioridad es la unidad familiar.

LEE TAMBIÉN | Isla Santa Rosa: las cinco claves del impasse entre Perú y Colombia

—¿Cuál fue su principal error?

Nos faltó más comunicación de ambos lados. Para mí, es muy especial que además hoy mi papá se esté quedando en casa de mi mamá. De hecho, una de sus primeras salidas fue para ir al cementerio. Fuimos juntos para saludar y agradecerle a mi mamá que él está ahora con nosotros. Cuando mi mamá estuvo en coma y los médicos nos avisaron que ella podía irse en cualquier momento, Sachie y yo le comentamos a mi papá y le dijimos: “Vamos a estar visitando a mi madre tal día, por qué no llamas para que te puedas despedir”. Lo hizo.

—Hace poco, PPK me dijo que usted debe pedirle perdón y luego confesarse.

Le tengo gratitud porque él liberó a mi padre, pero su memoria es selectiva. En su primera entrevista elegido presidente anunció que se robaría congresistas de Fuerza Popular. No comprendía cómo funciona la política en el Perú.

Keiko Fujimori en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Hugo Pérez

—¿Y por eso se vengó? La unión nefasta entre usted y Vizcarra fue letal. De hecho, cuando pregunto cuándo comenzó el declive del país todos coinciden: empieza en el gobierno de PPK con la traición de Vizcarra. Después llega la renuncia, Vizcarra cierra el Congreso, luego Merino, Sagasti y el desmadre de Pedro Castillo.

Nunca hemos sido socios con Vizcarra. Es más, creo que lo peor de Vizcarra fue que se retrocedió en el tema institucional y partidario. Cerrar un Congreso so pretexto de una cuestión de confianza fue terrible y esto ya fue corregido por el Congreso. Haber disminuido los requisitos para formar un partido político también ha producido los 40 partidos políticos inscritos hoy en el Perú. Esos requisitos se han vuelto a elevar para que los partidos puedan nacer con seriedad.

—Vizcarra fue un conspirador. ¿Tiene algún mea culpa Keiko?

Nos faltó mayor diálogo con el Ejecutivo. Caímos en un círculo vicioso y nos faltó más amplitud de ambos lados para llegar a acuerdos.

—¿Si retrocediera en el tiempo volvería a hacer esa conferencia con sus 73 congresistas diciendo que va a gobernar desde el Congreso?

En esa conferencia, lo que yo hice primero fue reconocer los resultados.

—Le deseo suerte al señor Kuczynski. No, le deseo suerte al Perú.

Lo que yo quería sobre todo garantizar es que no solo los congresistas, los miembros de la plancha, un equipo técnico y representantes de mi familia respeten los resultados. La presión era muy alta para que yo no reconozca los resultados, para que pida un recuento de las elecciones.

— El alcalde López Aliaga sigue convencido de que hubo fraude electoral. ¿Usted qué piensa?

Hubo muchísimas irregularidades y lamentablemente los órganos electorales no se tomaron la molestia de analizarlos. Que no se muestren las actas dejaron la duda a la mitad de los peruanos.

Keiko Fujimori en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Hugo Pérez

—¿Cómo toma la ratificación de Piero Corvetto como jefe de la ONPE?

Es una mala señal. Hubo tantas dudas al respecto que hubiese sido saludable que se pudiera renovar ese espacio para salvaguardar las próximas elecciones del 2026.

—Usted será la candidata.

Aspiro a que mi padre sea el candidato.

—Él tiene 85 años y está enfermo.

Mi padre me dijo que quería participar en política, que él sabía a los riesgos a los que se exponía.

—¿Le ha dicho que quiere ser el candidato presidencial?

Me ha dicho que quiere hacer política.

—Puede ir al Senado, ser su asesor de campaña.

A mí sí me gustaría que sea el candidato presidencial, pero soy consciente de la edad y de su salud. Mi padre es un sobreviviente de cáncer y ahora está recuperándose de la operación en la cadera. Está en proceso de volver a caminar y además está recibiendo radioterapias. Cuando hablamos de política, veo sus ganas de vivir y confío en que se va a recuperar. Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino.

—¿Alberto ganaría a diferencia de usted?

Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta.

—¿Usted irá al Senado?

No lo sé. Lo que sí he decidido es que, si va como candidato presidencial, yo no voy en la plancha.

—Perdón por la pregunta, ¿y si su padre muere?

No contestaré esa pregunta. Mi padre está respondiendo muy bien a las terapias.

—¿Su papá no la alienta a que usted sea la candidata?

Me ha dicho que él quiere ser el candidato.

—Su papá ha dicho: “Boluarte tiene que ser presidenta hasta el 2026″.

Nosotros hemos votado y pedimos el adelanto de elecciones porque pensamos que, frente a la crisis que estábamos atravesando, era la mejor salida. No hay los votos, no hay los consensos y esperamos que la presidenta tome decisiones importantes.

—¿Qué decisiones?

Decisiones que permitan tener mayor seguridad para que nuestra economía vuelva a tener ritmos de cambio, crecimientos galopantes y para que, por ejemplo, el último viaje a la China, que ha sido un viaje importantísimo para el Perú, no se resuma en errores absurdos como las declaraciones de la ministra de Comercio Exterior señalando oportunidades de exportación de carne de burro.

—¿La ministra de Turismo deber irse a su casa?

Pienso que sí; lo que ha hecho es ridiculizar un viaje que ha sido muy bueno para el Perú.

—¿Quién más debe irse?

Me sorprende la falta de proactividad del ministro de Economía, José Arista. Cuando se ha hablado de una votación y de un proceso de reforma de pensiones. Él se ha mostrado abiertamente en contra, pero no da alternativa. No tiene una actitud proactiva.

Keiko Fujimori en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Hugo Pérez

—El Caso Cocteles ya está en juicio oral después de nueve años. Ha estado tres veces en prisión y el fiscal pide 30 años de prisión para usted.

Han existido tantas irregularidades y abusos en estos nueve años de proceso; estuve privada de mi libertad más de 480 días. Quiero expresar mi solidaridad a las 40 personas que están sentadas en el juicio oral y con la misma firmeza digo que este juicio lo ha resumido el fiscal Pérez: dice que Fuerza Popular es la herencia criminal de la dictadura de Alberto Fujimori, estamos en el banquillo por representar al fujimorismo. Este juicio tiene que ver con una persecución contra el fujimorismo. El fiscal Pérez busca disolver Fuerza Popular.

—El abogado Humberto Abanto, defensor de Jaime Yoshiyama, ha reconocido que se diseñó un esquema de simulación de aportes. ¿Usted reconoce que hicieron ‘pitufeo’?

No voy a entrar a opinar sobre lo que dicen los otros abogados. Le pido comprensión, pero no puedo adelantar nada de mi defensa técnica.

—Rassmuss le dio US$7 millones en dos campañas; Dionisio Romero, tres. Ustedes mismos han dicho que es dinero lícito, pero ‘pitufearon’.

El que haya habido empresarios prestigiosos apoyando es algo que Jaime Yoshiyama lo dijo desde el primer día. Todos los cuestionamientos administrativos no los puedo explicar antes de la sustentación de mi abogada. Sí quiero decir que he negado el aporte de Odebrecht y el mismo Jorge Barata ha señalado que soy la excepción de los políticos peruanos, que nunca me acerqué, nunca agradecí, nunca pedí.

—¿Cuánto dinero habrá recibido al final?

No voy a entrar en detalles.

—¿Cree que en su caso ha existido un ‘timing’ político en las denuncias?

Ha existido un abuso del poder que tiene un fiscal para perseguir a políticos. En ese abuso había una acusación que todavía estaba pendiente de varias diligencias, pero la cerraron a 10 días de la primera vuelta en la elección pasada.

—El expresidente de la Confiep Ricardo Briceño ha narrado que las diligencias se cerraron antes para impedir que usted fuera presidenta.

El fiscal Pérez había pedido ampliación de tiempo para hacer más diligencias. Luego vieron las encuestas y cerraron todo. Esto no es una investigación legal, es una persecución política.

—¿Pérez intenta impedir que usted sea presidenta del Perú?

Él busca perjudicar políticamente a nuestro grupo político y lo hace de muchas maneras. Tiene varias investigaciones a su cargo, pero tiene una obsesión conmigo. El pedido de años de prisión va de acuerdo a su nivel de odio. Como el fiscal Pérez me odia, pide 30 años de cárcel; a Vizcarra, que es su amigo, creo, lo absuelve.

—Ricardo Briceño también cree que usted ha sufrido abusos del fiscal Pérez, pero agrega que usted es un desastre. “Es la responsable de que estemos donde estamos. Su resentimiento, su hígado. Mira todo lo que le hizo a PPK. Esa mujer no puede ser presidenta, es nefasta. Es una mujer que nunca pierde y eso pone por encima del bienestar de la nación”. ¿Qué le contesta?

Que lamento mucho que él esté en este proceso. No lo conozco, sé que él tenía resoluciones judiciales que lo separaban del caso y espero que estas resoluciones puedan ser respetadas. Sobre sus opiniones políticas, discrepo; pero, como él no es político, no le voy a contestar. Sí le expreso toda mi solidaridad.

“Hay mucho por aprender de todo lo sucedido”

—¿Imagina dedicarse a otra cosa que no sea la candidatura presidencial?

Mi labor como presidenta del partido es algo que está dando sus frutos.

—¿Ha entrado en modo Lourdes Flores Nano?

Yo tengo una gratitud y admiración por Lourdes Flores. Ojalá que haya más mujeres en política. Saludo la candidatura, precandidatura de Carla García. También a Marisol Pérez Tello y Verónica Mendoza. Es muy saludable que más mujeres participen en política.

—¿Saluda la candidatura de Carlos Álvarez?

Si van a asumir una responsabilidad política, que la asuman con seriedad. Que se preparen.

—¿Cómo ve la posible candidatura de Phillip Butters?

Eso dependerá de él. O es político o es periodista.

—¿Es una estrategia hacer creer que Alberto será el candidato para recuperar votos albertistas?

Cuando Alberto Fujimori llegue a la segunda vuelta, volveremos a conversar.

—Sus detractores creen que usted está usando a su papá.

Los detractores siempre me van a criticar. Mi padre está absolutamente lúcido y él no se va a dejar utilizar por nadie.

—¿Sigue pensando que ‘Porky’ está loco?

Espero que haga obras. Que se haga una. El alcalde Castañeda es un gran referente, que haga la décima parte. Estaremos agradecidos.

—¿Añaños le preocupa?

Me parece bien que esté participando en política.

—¿Con quién firmaría alianza?

No se trata de con quién quiera yo. Hay un bloque democrático que dialoga constantemente: Acción Popular, Avanza País, Renovación, APP, Fuerza Popular, Somos Perú, Podemos y el Apra fuera del Parlamento. Si dos o tres se unen, será saludable.

—¿Con quién se queda: César o Richard Acuña?

César tiene más experiencia.

—¿Imagina una plancha, Alberto, César…?

No ponga palabras en mi boca. Yo no sé si vamos a articular una alianza con APP. Venimos trabajando consensos, pero en el Congreso.

—¿Por qué ha perdido tantas veces?

La vida es asumir retos y aprender del camino. Soy la única mujer que ha llegado a tres segundas vueltas y estoy agradecida. He cometido errores, pero soy una mejor persona. He madurado y he aprendido.