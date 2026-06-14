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Keiko Fujimori informó que se ausentará temporalmente del país. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Keiko Fujimori informó que se ausentará temporalmente del país. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó que se ausentará temporalmente del país por un viaje de carácter familiar, en medio del proceso de escrutinio y resolución de recursos en la segunda vuelta electoral.

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