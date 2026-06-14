Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó que se ausentará temporalmente del país por un viaje de carácter familiar, en medio del proceso de escrutinio y resolución de recursos en la segunda vuelta electoral.
TE PUEDE INTERESAR
- Masacre en Colcabamba: una de las víctimas presenta 51 impactos de bala, según Fiscalía
- SMP: Asesinan a un hombre y dejan a una mujer en estado crítico
- PNP y municipios despliegan medidas de seguridad ante posibles manifestaciones
- Autos oficiales y particulares invaden el carril exclusivo del Metropolitano: El Comercio registró cerca de 100 placas en un solo día
- Ola de calor en Perú: Senamhi alerta incremento de la temperatura diurna en 19 departamentos de la costa y sierra
Seguir temas