La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó que se ausentará temporalmente del país por un viaje de carácter familiar, en medio del proceso de escrutinio y resolución de recursos en la segunda vuelta electoral.

A través de sus redes sociales, Fujimori indicó que el viaje responde a una promesa realizada antes de las elecciones a su hija Kyara, a quien acompañará en una nueva etapa de su vida.

“Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, señaló la lideresa de Fuerza Popular.

Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personeros.

Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa.



Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días. Me… pic.twitter.com/6pSoVxa6nW — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 14, 2026

Asimismo, aseguró que continuará en contacto con el comando nacional de personeros de su organización política mientras se desarrolla la etapa final del proceso electoral.

El anuncio se produce cuando el conteo de votos de la segunda vuelta continúa con una diferencia ajustada entre Fujimori y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y aún se encuentran pendientes las decisiones sobre diversos recursos presentados por las organizaciones políticas.