La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró “gravísima” la denuncia que involucran al suspendido fiscal superior Rafael Vela y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en una presunta maniobra en su contra en las elecciones generales del 2021.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), indicó que las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, sobre el tema es una nueva evidencia de que Vela Barba y el organismo electoral habrían formado parte de una “operación política” en su contra.

“Gravísimo lo revelado anoche en Punto Final. Rafael Vela también habría coordinado con el Jurado Nacionales de Elecciones ‘la estrategia que estaban diseñando para evitar que salga Keiko Fujimori’. Una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una operación política en nuestra contra que también incluiría al JNE”, señaló en la red social.

Gravísimo lo revelado anoche en Punto Final. Rafael Vela también habría coordinado con el Jurado Nacionales de Elecciones "la estrategia que estaban diseñando para evitar que salga Keiko Fujimori". Una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una… pic.twitter.com/xKlEmRKVFE — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 12, 2024

Como se recuerda, según reveló “Punto Final” el último domingo, Villanueva aseguró que el fiscal superior Rafael Vela le mencionó una supuesta estrategia del JNE para evitar que Keiko Fujimori ganara las elecciones generales del 2021.

El exasesor de Patricia Benavides afirmó que Vela era “muy allegado” a una asesora del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, Janet Talavera, y que el propio fiscal le dijo que desde el máximo organismo electoral se había diseñado una estrategia para evitar el triunfo de Fujimori Higuchi.

“Yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas de nombre Janet Talavera (...) Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del JNE y también me hablaba de la estrategia que el JNE estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del Ministerio Público”, indicó

Villanueva aseguró que luego de la proclamación de Castillo como presidente, en julio del 2021, se reunió con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en casa de la congresista Ruth Luque, justo cuando el fiscal Richard Rojas iniciaba una investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre, derivada del Caso Los Dinámicos del Centro.

“La congresista Ruth Luque y Miguel Girao –pues Miguel Girao iba a ser asesor de Ruth Luque- me contactan. Me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, que está ubicado en Pueblo Libre”, contó Villanueva.

De acuerdo con su relato, contactó a Vela Barba y le dijo que tendría esa reunión. Y aunque el fiscal le respondió que no podía reunirse con políticos, sí aceptó que Castillo Terrones quede fuera de la investigación .

“[...] llamo a Rafael Vela, lo pongo en altavoz, hablo con él, le referí que ya estamos aquí. Cerrón no habló, solo escuchó, y Rafael Vela dijo que lo iba a apoyar y que no se iba a incluir a Pedro Castillo en esa investigación y luego terminó la reunión. Efectivamente, no se incluyó al señor Pedro Castillo”, detalló.

Jaime Villanueva declaró en calidad de testigo ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza el pasado 24 de enero, que investiga a Patricia Benavides por presuntamente liderar una red criminal al interior del Ministerio Público.