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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Denisse Miralles. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Denisse Miralles. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró “poco probable” que su bancada otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Denisse Miralles.

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