La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró “poco probable” que su bancada otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Denisse Miralles.

Desde Cañete, donde encabezó un mitin, la lideresa del fujimorismo justificó la decisión que tomaría su grupo parlamentario al señalar que el gobierno del presidente José María Balcázar es de “izquierda”.

“El voto de confianza para nosotros, al ser un gobierno de izquierda, es poco probable”, expresó en declaraciones a los periodistas cuando se le preguntó sobre el voto de confianza a Miralles.

Cabe recordar que Denisse Miralles acudirá al Congreso el próximo miércoles 18 de marzo para solicitar el voto de confianza. Un informe de este Diario señala que todo apunta a que al menos cinco bancadas no le otorgarán la investidura.

Una de las principales razones ha sido el manejo de la crisis energética. La única agrupación que, hasta el momento, se inclina a favor de darle luz verde al equipo ministerial es Alianza para el Progreso (APP).

De otro lado y sobre ese tema, Fujimori Higuchi también saludó que se haya restablecido el suministro de distribución de gas natural para todos los sectores del país, tras repararse la fuga en el ducto ubicado en el distrito cusqueño de Megantoni.

“Ese anuncio que han hecho sobre la reparación del tubo es importante para el Perú. Hay que saludar también la rápida reacción de la empresa privada”, subrayó.