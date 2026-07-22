La presidenta electa Keiko Fujimori recibió la llamada del mandatario de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su elección en la segunda vuelta llevada a cabo el pasado 7 de junio.

En la conversación el representante de Israel reafirmó su disposición de seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países en el gobierno de Fujimori Higuchi.

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Herzog lamentó no poder estar presente en la ceremonia de transmisión de mando, que se llevará a cabo el próximo martes 28 de julio, pero le envió su saludo y bendiciones desde Jerusalén.

“Señora presidenta electa, estamos muy honrados. Lamento no poder asistir a su toma de posesión, pero mi corazón estará con usted y las bendiciones de la sagrada ciudad de Jerusalén la acompañarán”, señaló.

Por su parte, Keiko Fujimori recordó que nuestro país se ha convertido en exportador de frutas y verduras, lo cual pudo lograrse gracias al respaldo de la tecnología de Israel.

“Muchas gracias señor presidente, en primer lugar por su amable carta que recibí. También estamos muy agradecidos porque Israel nos brinda tecnología. Como usted sabrá, Perú es ahora un país exportador de frutas y verduras, y gran parte de esto pudo lograrse porque obtuvimos la tecnología de su país, de su ingeniería. En el futuro nos gustaría tal vez firmar un acuerdo de cooperación entre ambos países”, refirió.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su elección y reafirmó su disposición de seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países. pic.twitter.com/Juoe1F3paG — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 22, 2026

Ambos coincidieron en la necesidad de suscribir nuevos acuerdos de cooperación y tecnológicos, a fin de trabajar de manera conjunta en el ciberespacio e Inteligencia Artificial (IA).