Keiko Fujimori conversó por videollamada con el presidente de Israel. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Keiko Fujimori conversó por videollamada con el presidente de Israel. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió la llamada del mandatario de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su elección en la segunda vuelta llevada a cabo el pasado 7 de junio.

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