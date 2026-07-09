Keiko Fujimori, presidenta electa en la segunda vuelta de los comicios generales de este año, dijo que está dispuesta a retomar las relaciones diplomáticas con México, las cuales se encuentran interrumpidas debido a la posición del gobierno de dicho país a favor de Pedro Castillo y en contra de que se encuentre procesado por el golpe de Estado del 2022.

“De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, dijo este jueves 9 de julio ante la prensa mientras se retiraba de un evento público en el que participó junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Esta semana, la jefa de Estado de México, Claudia Sheinbaum, se limitó a responder que hasta ese momento no había tenido comunicación con Keiko Fujimori, tras su proclamación oficial como presidenta electa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y solo recordó que las relaciones diplomáticas con el Perú fueron interrumpidas por decisión de las autoridades peruanas y no mexicanas.

“No he tenido comunicación (con Keiko Fujimori). Vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros”, declaró la mandataria a los periodistas en su conferencia de prensa, tras recordar que la situación con Perú es diferente a la que mantienen con Ecuador.

Keiko Fujimori aseguró que está dispuesta a retomar las relaciones diplomáticas con México. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

Sheinbaum, sin embargo, reiteró su postura a favor de Pedro Castillo e incluso dijo que permanece “preso ilegalmente”, pese a que actualmente cumple prisión preventiva dictada por el Poder Judicial en su proceso por el golpe de Estado de diciembre del 2022.

Keiko Fujimori sobre presidentes que acudirán a su toma de mando

Keiko Fujimori, en otro momento, dijo que más adelante informará, con mayor conocimiento de parte del Ejecutivo, sobre los mandatarios de otros países que asistirán a su toma de mando el 28 de julio.

“Entiendo por Cancillería que ya varios presidentes han confirmado su presentación. Creo que vamos a esperar el informe formal de Cancillería para comentarles”, aseveró la presidenta electa.