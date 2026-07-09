Keiko Fujimori aseguró que está dispuesta a retomar las relaciones diplomáticas con México. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Keiko Fujimori aseguró que está dispuesta a retomar las relaciones diplomáticas con México. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta electa en la segunda vuelta de los comicios generales de este año, dijo que está dispuesta a retomar las relaciones diplomáticas con México, las cuales se encuentran interrumpidas debido a la posición del gobierno de dicho país a favor de Pedro Castillo y en contra de que se encuentre procesado por el golpe de Estado del 2022.

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