La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saldrá del penal de Mujeres de Chorrillos en las próximas horas, después de tres meses de ser internada por segunda vez, en cumplimiento de una orden judicial de prisión preventiva en el marco de la investigación que afronta por presuntamente recibir aportes ilegales de empresa brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.

Fujimori Higuchi anunció, en diciembre último, que tomaría una pausa en sus actividades políticas. No participó, en esa línea, en la campaña de Fuerza Popular en las elecciones parlamentarias del 26 de enero último.

Sin embargo, desde la nueva bancada naranja, hay voces que consideran que la exparlamentaria debe asumir un rol activo, tras abandonar la cárcel.

“Obviamente, nosotros esperamos que ella mantenga el liderazgo de Fuerza Popular, que insista también en su participación política, porque, para nosotros, hay una motivación política detrás de este proceso. Si ella no fuera la lideresa de Fuerza Popular, si ella no hubiera estado en dos oportunidades a punto de ser presidenta de la República, no estaría pasando todo este vía crucis”, manifestó la congresista Martha Chávez en diálogo con El Comercio.

Agregó que hay un “anhelo” dentro de la agrupación naranja para que Fujimori Higuchi retome la conducción.

“Intuyo que ahora, en medio de esta pandemia [por el coronavirus] y las restricciones para reuniones, vamos a usar medios virtuales y ella puede hacer la tarea que le corresponde a un líder. Un líder orienta y da ejemplo de dedicación al trabajo, son varias horas de debates intensos, tediosos y, a veces, ingratos. Yo espero que ella pueda retomar su presencia como lideresa en las reuniones de la bancada”, subrayó.

La también expresidenta del Congreso aclaró que depende exclusivamente de Fujimori Higuchi la decisión no solamente sobre su retorno a la conducción del partido y bancada naranja, sino también sobre una eventual postulación en el 2021.

“Es una medida que pasa por ella y su familia”, acotó.

El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Diethell Columbus, tuvo una opinión similar a la de Chávez: “Lo primero que espero con la salida de Keiko Fujimori es que ella pueda reencontrarse con su familia. Y en relación a la política, si bien es cierto que ella dijo que iba a hacer una pausa también afirmó que no se iba a alejar de la conducción del partido. Nosotros esperamos su reincorporación activa a todas las actividades del partido, incluida su participación en la bancada”.

Explicó a este Diario que el reglamento de la bancada fujimorista establece que Fujimori Higuchi, como presidenta de su partido, puede participar en las reuniones de este conjunto. Añadió que en la actualidad es el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, quien representa a la excandidata presidencial en esta instancia.

Keiko Fujimori decidió no participar en la campaña de Fuerza Popular para las elecciones al Parlamento de enero último. (Foto: GEC)

El panorama de cara al 2021

Columbus dijo, a título personal, que a él le “encantaría” que Keiko Fujimori sea “nuestra representante en las elecciones del próximo año”.

“En su momento le haré saber mi posición, creo que varios [dentro del partido] opinamos así. La decisión de querer postular la toma ella, y la decisión de que sea candidata del partido, las bases”, manifestó.

El parlamentario sostuvo que las medidas restrictivas que Fujimori Higuchi deberá cumplir, entre ellas no ausentarse del lugar donde reside, no les preocupa en estos momentos.

“Si Keiko Fujimori acepta ser la candidata trabajaremos la campaña en una coyuntura atípica, hoy una campaña no puede ser como en el 2016, en tiempos de coronavirus, las campañas tienen que tener otro enfoque, no digo que no se viaje, pero creo que se van a tener que tomar ciertas medidas de seguridad”, aseguró.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, se excusó de brindar declaraciones sobre la situación de Fujimori Higuchi.

“Fuerza Popular debe barajar opciones”

El politólogo José Luis Incio consideró que, si Fujimori Higuchi intenta tomar “un liderazgo activo” en Fuerza Popular, esto “podría levantar sospechas”, en el sentido, de que si usará o no el peso político de su bancada “para interferir” en la investigación que el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público le sigue por los aportes de Odebrecht.

“Fuerza Popular, como todos los otros partidos en el Parlamento, debe tener un rol de fiscalización y monitoreo de las acciones del gobierno, sin llegar a ser obstruccionistas. Frente a la crisis [por el coronavirus] debería, por ejemplo, instruir a su militancia a no compartir noticias falsas y a respetar las reglas de distanciamiento social. Y como bancada podrían tener un rol más propositivo sobre las reformas y leyes que el país necesita para los escenarios post pandemia”, expresó a El Comercio.

Incio, además, refirió que Fujimori Higuchi, de acuerdo a las últimas encuestas, “ha perdido bastante terreno” como candidata.

“Esta pérdida de fuerza electoral se debe en parte a su proceso, pero también al comportamiento que tuvo la bancada de Fuerza Popular entre el 2016 y 2019. Ella dirigió a su partido y bancada, es razonable que los pasivos afecten a su popularidad. Fuerza Popular debe barajar opciones frente a las elecciones de 2021”, subrayó.

La politóloga Denisse Rodríguez Olivari afirmó que la imagen de la lideresa de Fuerza Popular “se ha deteriorado a lo largo de estos años”.

“Como cualquier persona puede ejercer su derecho a elegir y ser elegida en las próximas elecciones, pero debe tener en cuenta las restricciones que su nuevo régimen le impone. Recordemos que la investigación en su contra continúa, y retomar el liderazgo de su agrupación política o empezar una campaña le podría implicar mantener comunicación con algunos coimputados”, manifestó a este Diario.

Rodríguez Olivari indicó que “lo ideal” para Fujimori Higuchi es que espere “el curso” de su caso “sin mayores actividades políticas”.

