La presidenta Keiko Fujimori presentó su primera declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República tras asumir el máximo cargo de jefa de Estado.

En este documento público oficial, la jefa de Estado consignó bienes totales por un valor acumulado de S/1′132,121.31, cifra que unifica las categorías de bienes y otras inversiones.

Específicamente, detalló que tiene en el rubro bienes un monto de S/115,998, mientras que en la categoría otros reportó el monto total de S/1′016,123.31.

El reporte oficial de la presidencia detalla además que Keiko Fujimori percibe una remuneración mensual de S/35,568. Este saldo proviene de manera íntegra del sector público, pues la mandataria registra cero soles de ingresos dentro del sector privado.

Declaración jurada de bienes de Keiko Fujimori al inicio de su mandato en el 2026.

La Ley 30161 regula la obligación de presentar la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas para los funcionarios públicos en el Perú. El marco normativo nacional exige de forma estricta la entrega de este informe patrimonial al inicio, durante el ejercicio y al término de cada gestión pública.

La mandataria incluyó una anotación sobre sus finanzas en el espacio destinado a otra información de su reporte fiscal. En dicha sección, especificó que mantiene un cobro pendiente por vacaciones truncas que derivan de su anterior relación laboral con el partido Fuerza Popular.

Los datos publicados corresponden a la sección segunda de acceso público de la Contraloría, que consolida la información reservada. Por este motivo, el documento omitió de manera deliberada la descripción exacta o la ubicación geográfica de los bienes declarados.

La última declaración jurada de Keiko Fujimori del 2011

El archivo de la Contraloría contiene también la declaración jurada que Keiko Fujimori entregó al cesar como congresista de la República en el 2011. Aquel reporte parlamentario final cerró de forma definitiva su periodo de representación legislativa en el país.

En dicha rendición de cuentas, la entonces congresista fujimorista declaró bienes patrimoniales por un valor de S/117,500.00. Asimismo, sus ingresos mensuales del sector público y del sector privado figuraron en cero soles para el cierre de ese periodo fiscal.

Por último, el rubro denominado otros acumuló un monto de S/603,700.00 en ahorros y depósitos financieros en el año 2011. Esta cifra completó el estado financiero que la actual mandataria registró al despedirse de sus labores en el Congreso en ese año al final del dicho quinquenio.

Keiko Fujimori se reúne este 25 de agosto con CAF

Keiko Fujimori sostuvo hoy un encuentro oficial en Palacio de Gobierno con el presidente ejecutivo de CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados. Durante esta cita, ambos abordaron la necesidad de estrechar la cooperación mutua para atender prioridades urgentes de la administración central especialmente en materia de seguridad ciudadana y ante el fenómeno El Niño.

La jefa de Estado agradeció la disposición del CAF y lo calificó como un aliado estratégico para el desarrollo nacional. Por su parte, el representante del banco de desarrollo ofreció asistencia técnica y fondos para enfrentar de mejor manera la crisis ambiental.

Díaz-Granados remarcó que los equipos técnicos coordinan acciones para fortalecer la seguridad nacional mediante tareas de inteligencia. De este modo, la entidad busca robustecer la lucha contra el crimen transnacional en estrecha relación con las naciones fronterizas.