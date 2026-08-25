Keiko Fujimori declaró sus montos de bienes y rentas al inicio de su mandato. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori declaró sus montos de bienes y rentas al inicio de su mandato. (Foto: Presidencia)
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori presentó su primera declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República tras asumir el máximo cargo de jefa de Estado.

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